Más allá de este episodio puntual, el coreógrafo dejó en claro que mantiene una regla personal innegociable respecto de los ciclos televisivos a los que acepta asistir y de las personas con las que comparte pantalla. Dirigiéndose directamente al anfitrión de "PH: Podemos Hablar", Mendoza advirtió con total firmeza: “Si yo veo que vos lo traés a él, nunca más vengo, por ejemplo. He decidido hacer eso”, marcando una clara diferencia entre charlar con artistas sobre sus trayectorias y reinstalar en el centro de la escena a individuos con causas penales.

Para reforzar su convicción de que la búsqueda de audiencia jamás puede estar por encima de ciertos valores éticos, el bailarín remarcó: “Por más que tenga que hacer rating, hay una cosa, hay un límite que no se puede cruzar”. Cabe recordar que la indignación del artista tiene sustento en un fallo judicial de 2019, año en el que Javier Bazterrica recibió una condena de dos años y medio de prisión en suspenso tras admitir en un juicio abreviado su responsabilidad por haber estafado a cinco mujeres entre 2009 y 2015, un expediente que incluyó directamente a Adriana Mendoza y que explica por qué el coreógrafo considera inadmisible que se le brinde exposición mediática.