Flavio Mendoza apuntó contra Luis Novaresio: "Hay un límite"
El artista habló en vivo en "PH, Podemos hablar" sobre una entrevista que realizó el periodista. Conocé todos los detalles.
Durante su reciente paso por "PH: Podemos Hablar", el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, Flavio Mendoza protagonizó un intenso momento televisivo al reavivar su malestar contra Luis Novaresio.
En medio de un debate sobre los límites éticos del espectáculo y la visibilidad mediática, el reconocido coreógrafo volvió a cuestionar con dureza al periodista por haberle dado espacio en su programa "La vida después" a Javier Bazterrica, popularmente conocido como “el Gigoló”, un hombre que fue condenado por estafas y que tuvo entre sus víctimas a Adriana Mendoza, la propia hermana del artista.
Con el dolor familiar todavía latente por lo ocurrido, el director teatral manifestó su absoluto rechazo a que alguien con semejante historial judicial regrese a la televisión desde un enfoque ligado al entretenimiento. Al fundamentar su postura frente a Andy Kusnetzoff, Flavio fue categórico: “Me parece que no está bueno que los programas traigan acá a un delincuente. Entiendo que sea noticia y que venga el rating, pero no se puede poner a todos en la misma bolsa”.
El principal foco del enojo de Mendoza radicó en el encuadre que se le otorgó a la figura de Bazterrica durante aquel reportaje, considerando inaceptable que se transforme en una celebridad o en un personaje pintoresco a quien causó un perjuicio comprobado. Al recordar el título y el tono con el que se presentó esa nota, el artista lanzó una crítica lapidaria: “¿Cómo un delincuente le vas a poner ‘qué pasó después de que se apagaron las luces’? Nunca tuviste luces, fuiste un delincuente, es otra cosa”.
Asimismo, el productor teatral confesó que esa determinación editorial derrumbó por completo la imagen positiva que tenía del comunicador, sentenciando sin filtros: “Todo lo que vos podés ser como conductor y lo que fuese, se me cae enseguida. Te pierdo el respeto”. Si bien aclaró que no percibe una animosidad personal en su contra, reconoció que el accionar profesional del periodista lo tomó por sorpresa, motivo por el cual agregó: “Me extraña que una persona tan preparada y que no lo necesita tenga que hacer eso”.
Más allá de este episodio puntual, el coreógrafo dejó en claro que mantiene una regla personal innegociable respecto de los ciclos televisivos a los que acepta asistir y de las personas con las que comparte pantalla. Dirigiéndose directamente al anfitrión de "PH: Podemos Hablar", Mendoza advirtió con total firmeza: “Si yo veo que vos lo traés a él, nunca más vengo, por ejemplo. He decidido hacer eso”, marcando una clara diferencia entre charlar con artistas sobre sus trayectorias y reinstalar en el centro de la escena a individuos con causas penales.
Para reforzar su convicción de que la búsqueda de audiencia jamás puede estar por encima de ciertos valores éticos, el bailarín remarcó: “Por más que tenga que hacer rating, hay una cosa, hay un límite que no se puede cruzar”. Cabe recordar que la indignación del artista tiene sustento en un fallo judicial de 2019, año en el que Javier Bazterrica recibió una condena de dos años y medio de prisión en suspenso tras admitir en un juicio abreviado su responsabilidad por haber estafado a cinco mujeres entre 2009 y 2015, un expediente que incluyó directamente a Adriana Mendoza y que explica por qué el coreógrafo considera inadmisible que se le brinde exposición mediática.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario