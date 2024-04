Emocionante video: Ángel Carabajal viajó a las Islas Malvinas y visitó el cementerio de Darwin

“Sentí una profunda corazonada en el pecho, de esas que no te dejan ni dormir ni pensar. Y entendí que tenía que hacer este viaje para rendirles homenaje a estos hombres que dieron la vida por su patria. ¿Qué descubrí en estos siete días? La huella imborrable que dejaron nuestros soldados. Un viaje que me llenó el alma. Vuelvo orgulloso de haber nacido en el mismo país que nuestros ex combatientes”, aseguró Carabajal.

Embed - La Carta Perdida - Bien Argentino (Videoclip Oficial)

Los detalles de la aventura de Ángel Carabajal en las Islas Malvinas

El inicio de una aventura extraordinaria. El 16 de marzo, acompañado por su equipo de trabajo, emprendió el viaje a las islas. ¿La idea inicial? Tomar imágenes y grabar un video para acompañar el tema La Carta Perdida, escrita por el excombatiente Julián Rattí e interpretada por la joven revelación de esta temporada de verano, la cantante de Marcos Juárez Sofía Arburua. Todo ese trabajo de imágenes y fotos está acompañado por distintas pinturas del artista Matías Fondato, una promesa de las selecciones juveniles que hoy dedica su vida al lienzo y a los colores. Y si bien el resultado final fue tan emotivo como extraordinario, el viaje terminó siendo una de las experiencias más movilizantes en la vida de Carbajal.

image.png

Con el paso de los días, además de recorrer los distintos escenarios donde combatieron los soldados argentinos, Ángel y su equipo pudieron compartir charlas y caminatas con lugareños y turistas que llegan a las islas para descubrir parte de la historia de Sudamérica. “Lo pensamos como un verdadero homenaje a nuestros excombatientes. Quisimos rendirles todos nuestros respetos a los caídos y nos tomamos el tiempo para rezar por ellos en el cementerio de Darwin”, asegura el productor mientras se le humedecen los ojos.

El cementerio se encuentra a dos kilómetros de Puerto Darwin, en la isla Soledad, y a 88 kilómetros de la localidad de Puerto Argentino. Para llegar, hay que ir a pie por un camino de ripio y lo más probable es que en esta época del año, en algún momento, la lluvia se haga presente durante el viaje. Y en eso estaba Carabajal cuando llegó al lugar. Lo que consiguió junto a su cámara, Thiago Pratto, fue increíble. Volaron un dron en una de las bases militares más grandes y custodiadas del mundo y tomaron las primeras vistas aéreas de Malvinas después de la guerra.

Y como corolario, una acción que bien les pudo valer la expulsión: abrazar a nuestros caídos de la forma que le hubiese gustado hacer a cualquier argentino: envolverlos con los colores de la patria. Así relata el productor esa proeza: “Después de saludar a todos, una fuerza sobrenatural nos invadió el alma. Y aunque sabíamos que estaba prohibido y que esto nos podría traer problemas, no lo dudamos y sacamos la celeste y blanca con una leyenda bien grande que dice: ‘Prohibido olvidar’. Por primera vez en la historia conseguimos que una bandera argentina flameara en el cementerio de Darwin”.

image.png

¿Anécdotas e imágenes de un viaje inolvidable? Decenas, como la historia que acompaña el inicio de esta nota. O las cientos de fotos de aquellos campos de batallas de una guerra que hoy, cuatro décadas después, siguen intactas. Al recorrer el lugar se pueden encontrar zapatillas Flecha con cordones atados, cascos, municiones, o esqueletos de helicópteros derribados por misiles. Pero lo que quedó de este viaje en el que varias veces tuvieron que deambular kilómetros con el corazón partido a pura lágrima, es el video homenaje que acompaña esta nota.

“Este es un regalo que les quisimos hacer a nuestros soldados caídos, a los que volvieron, a los que terminaron con su vida al regresar de las islas”, dice Carabajal, totalmente conmovido mientras suenan los primeros acordes de La carta Perdida. “Mañana del día 22/ Madre, hoy es tu cumpleaños/ Chaco ¡qué lejos estoy! En mi carta, les dejo mi amor…”,entona Sofía. Imposible no conmoverse, imposible no romper en llanto. Un homenaje que ojalá sirva para que el mundo recuerde a estos héroes. Y como reza la bandera, esa que volvió a flamear en Malvinas 42 años después: “Imposible olvidar, imposible olvidar”.