Netflix: de qué trata "The American Meme", el impactante documental sobre influencers

De qué trata "The American Meme"

"Se centra en cuatro figuras de las redes sociales, Paris Hilton, Josh Ostrovsky, Brittany Furlan y Kirill Bichutsky, mostrando cómo han creado su imperio gracias a internet", detalla la sinopsis.

Cuatro celebrities de las redes que conocen muy bien el negocio. Un negocio por el que se puede llegar a cobrar hasta 150.000 dólares por una sola foto en Instagram.

La cinta navega entre dos aguas: mostrar el éxito rapido que tiene hoy la exposición de la vida privada de ciertos personajes y los problemas que esconden algunos de los influencers más famosos del mundo.

“Cuando me levanto lo primero que hago es mirar Instagram. Me han jodido muchas veces. Con mis fans eso no me pasa. Con ellos puedo ser yo y siento que no me juzgan. No tratan de aprovecharse de mí y me quieren de verdad”. Eso opina Paris Hilton, la verdadera pionera de la fama tal y cómo la conocemos hoy. La autora de “Cómo hacerse famoso en 100 días” con dos claves: expón tu vida privada y llama a un paparazzi.

Tráiler de "The American Meme"

Embed - The American Meme | Official Trailer [HD] | Netflix