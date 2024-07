Trascendieron detalles de lo que declaró un primito de Loan en Cámara Gesell

En concreto y sobre los últimos minutos en que Loan fue visto, el chico dijo que “mi papá estaba tomando naranjas y Dani estaba bajando naranjas”, aseguró el niño en alusión a Daniel “Fierrito” Ramírez, otro de los detenidos por “captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de partícipes primarios”.

El nene dijo que Mónica del Carmen Millapi también estaba en el lugar, ahora detenida y acusada de “captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de partícipes primarios”.

“Estábamos sentados tomando naranja todos juntos. Loan estaba bien, no estaba haciendo nada, no sé por qué se enojó. La mamá dijo que no se pierda Loan. Ahí, en ese momento, salió corriendo del monte”, aseguró el menor al dar su testimonio de los hechos en Cámara Gesell.

De hecho, la jueza federal Cristina Penzo ordenó en las últimas horas que se realice una nueva Cámara Gesell para que los chicos que estuvieron junto con Loan puedan dar nuevos detalles sobre los hechos que rodearon a su desaparición.

Todos los detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña

Hasta el momento son ocho las personas detenidas por su presunta participación en la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio pasado:

Carlos Pérez: exmilitar.

exmilitar. María Victoria Caillava: exfuncionaria municipal.

exfuncionaria municipal. Walter Maciel: excomisario de la localidad correntina 9 de Julio.

excomisario de la localidad correntina 9 de Julio. Antonio Benítez: tío político de Loan.

tío político de Loan. Laudelina Peña: tía de Loan.

tía de Loan. Daniel "Fierrito" Ramírez: amigo de Antonio Benítez y pareja de Millapi.

amigo de Antonio Benítez y pareja de Millapi. Mónica Millapi: amiga de Antonio Benítez y pareja de Ramírez.

amiga de Antonio Benítez y pareja de Ramírez. Francisco Amado Méndez: expolicía señalado por estar junto con el excomisario Walter Maciel al momento en el que plantaron el botín de Loan.