Marcos Ginocchio y Sofi Martínez, a los besos según Ángel de Brito

“En La Polenta, una de las mejores fiestas que hay en Buenos Aires, estaba ‘El primo’ –siempre van todos los participantes de Gran Hermano y mucha gente conocida- a los besos. Había testigos y amigos míos que los vieron, con Sofi Martínez”, sostuvo De Brito este jueves en LAM.

Sobre la joven cronista que recientemente se separó de Diego Leuco, el conductor dijo que "ella es hermosa", y sobre un posible romance con Marcos, vaticinó: “Fue una cosa de boliche, no sé si va a prosperar”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1816623923238154629&partner=&hide_thread=false MARCOS GINOCCHIO está de novio con una influencer



Todos los detalles del romance del ex GRAN HERMANO.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/tvTxG24gOL — América TV (@AmericaTV) July 25, 2024

Marcos Ginocchio cumplió la promesa que le hizo a Julieta Poggio en Instagram

Más allá de que siempre mantuvieron un perfil bajo, Marcos Ginocchio y Julieta Poggio siguen ilusionando a sus fans. Esto es porque, a pesar de que son amigos confesos después de una relación breve, pero apasionada, mantienen encuentros emocionantes.

Uno de los últimos fue a través de un vivo de Instagram donde Julieta Poggio aprovechó la oportunidad para invitar a Marcos Ginocchio a su espectáculo. La artista y ex GH se encuentra en plenas presentaciones de su programa "Zoom, acércate más".

En ese momento Marcos no estaba en Buenos Aires, sino que se encontraba en Salta rindiendo finales de abogacía. Tal es así que no pudo estar en el estreno, pero de todas maneras le prometió ir a verla apenas terminara ¡y cumplió!

Así lo dejó en evidencia la misma Poggio quien, tras su última presentación, compartió una foto con Marcos en sus historias de Instagram. Aunque, para desilusión de los fans, no estaban solos, sino también con la presencia de Nacho Castañares.

"Gracias por venir. Los amo", escribió Poggio junto a la foto. Ante esto, Marcos reposteó su historia y escribió: "Increíble show". Por su parte, Nacho hizo lo propio y felicitó a una de sus mejores amigas desde su salida de Gran Hermano.

Hay que destacar que, con esta publicación, Julieta no solamente dejó en evidencia su buena relación con su ex, sino también con Nacho. Al parecer la relación de este último con Coti Romero no afectó su buena amistad.