Marcelo Polino avala el discurso de odio de Javier Milei: "Me gusta la cosa directa"

Y agregó: “Por ahí, contrariamente a lo que le critica la gente, a mí me gusta mucho la forma que tiene de expresarse, me gusta la cosa directa. Me identifico mucho, cuando tengo que decir algo, lo digo de frente”.

Sin embargo, Polino tuvo que aclarar: “No en el caso particular de lo que pasó el día de hoy, pero en general las formas de él me gustan”.

polino milei

La aclaración se dio en el marco de los dichos del Presidente ayer ante empresarios en Puerto Madero, donde habló de los economistas como “ratas” y “basuras inmundas”, y vociferó: “Sí soy cruel, kukas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, los empleados públicos, los estatistas, con los que le rompen el cu... a los argentinos de bien”.

Respecto al rumbo del Gobierno, el periodista sostuvo: “Es un país difícil y complicado donde se le exige mucho a este Gobierno en tan poco tiempo de gestión", y remarcó: "Hay cosas que veo que están mal y hay que mejorar, pero me parece que en el tiempo que va de Gobierno están tratando de ordenar el desorden que había, es lo que veo”

La polémica sobre el discurso de Marcelo Polino en los Martín Fierro de Teatro

Este lunes, APTRA entregó por primera vez los premios Martín Fierro de Teatro y el evento estuvo marcado por los discursos políticos de artistas como Pablo Echarri, Paola Barrientos, Verónica Llinás y Pilar Gamboa, reconocidos opositores al Gobierno.

Mientras algunos hicieron referencia a insistir por nuevas leyes, llamaron a “defender” el Instituto Nacional del Teatro y pidieron derogar decretos, Polino, acompañado por Fátima Florez, agradeció no solo al público por acompañar su obra “Fátima 100%” sino también “a los productores Guillermo Marín y Miguel Pardo que son los capitales privados que nos bancan y ponen dinero” durante las temporadas en Mar del Plata y Carlos Paz, respectivamente. La reacción de los demás artistas fue contundente y casi no los aplaudieron.

“Sentimos un frío del otro lado. Nuestra terna fue una de las últimas. La gente agradecía a la familia, a los parientes, al trabajo, hacían los reclamos que creen justos respecto a la cultura, y yo pensaba ‘nadie agradece al público y a la gente que pone la plata para hacer los espectáculos’”, reflexionó incrédulo.

Polino explicó que su agradecimiento se debió a que “en la compañía trabajan 30 personas" y no reciben “ningún subsidio” sino que son solo capitales privados. “Me empezaron a bardear por mi comentario. Nos llamó la atención que el pedir un aplauso para un productor que pone la plata les suene raro”, comentó.

Y enfatizó: “Lo que dije que no fue en contra de nadie, fue a favor de la gente que hace dos temporadas me está contratando para trabajar”.