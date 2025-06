Máxima tensión entre Mauro Icardi y Wanda Nara: "Las niñas no bajaron"

icardi

A pesar de que, según Ángel de Brito, Wanda había preparado las mochilas de las niñas para que el futbolista pudiera llevárselas, el encuentro no se concretó. La mediática, además, tiene previsto viajar a Miami por compromisos laborales relacionados con el Mundial de Clubes y su trabajo para Telefe.

Cerca del mediodía, Latorre volvió a publicar información sobre el estado de la situación: "Parece que las nenas no quieren bajar, están entre la espada y la pared", y agregó que el temor de las pequeñas radica en que su padre quiera llevárselas a Turquía. Sin embargo, desde el programa Intrusos (América TV), informaron una versión distinta tras consultar con el entorno de Icardi: "Wanda no le quiere dar a sus hijas. Hablé con una de las abogadas y me confirma que Wanda no las quiere entregar. La más pequeña no está segura de ir, la grande sí".

La tensión fue en aumento. Según se comentó en el ciclo de espectáculos, "Wanda está haciendo un teatro tremendo, está llorando. Elba y Mattera están arriba, mientras que Lara Piro se quedó con Mauro abajo, lo está conteniendo. Lara quiere subir pero Elba no le deja porque ella dice que la va a controlar. Y que la nena más grande quiere bajar y que la chica es la más temerosa. En este momento, se está viviendo un circo dentro del departamento".

¿Qué dice el documento judicial?

La Justicia había emitido una resolución en la que se dispone "autorizar al Sr. Mauro Emanuel Icardi a retirar a sus hijas Francesca e Isabella, con sus mascotas del domicilio materno y llevarlas al propio por el plazo de siete días corridos, a partir del día de mañana viernes 27 de junio de 2025, a las 11:00 horas".

Además, el documento establece que "podrán disfrutar de sus habitaciones y mantener comunicación con su progenitora (Wanda Nara) a través de videollamadas supervisadas". También se ordena que "el padre deberá reintegrar a las niñas al domicilio de la Sra. Nara el día viernes 4 de julio de 2025, a las 11 horas".

En cuanto a la logística del encuentro, se especifica que "Mauro Icardi deberá ser autorizado para ingresar en la cochera de cortesía del edificio Chateau Libertador, para mantener la privacidad y seguridad del encuentro, donde deberá ser esperado por sus hijas acompañadas de la niñera".

El régimen también indica que "en una primera instancia las niñas deberán disfrutar de tiempo a solas con su padre y los días subsiguientes la Sra. Suárez y sus hijos podrán ir incorporándose paulatinamente en actividades compartidas".

Para finalizar, el fallo aclara que Wanda Nara tiene la responsabilidad de facilitar el cumplimiento de esta medida. En caso de obstaculizar el régimen fijado, deberá afrontar "una multa ejemplar de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000) a favor del Hospital de Pediatría 'Profesor Dr. Juan P. Garrahan'".