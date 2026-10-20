María Becerra será la artista que pondrá el broche de oro a la Marcha del Orgullo 2026

El nuevo proyecto de María Becerra: qué mostró en sus redes sociales

La noticia sobre su participación en la Marcha del Orgullo coincidió con un momento de novedades musicales para la artista. Este lunes 19 de octubre, María Becerra compartió un video en sus redes sociales para dar algunas pistas sobre su próximo proyecto, titulado "Lure".

En las imágenes, la cantante aparece durante una sesión de fotos para la portada de su álbum Quimera, publicado el 20 de noviembre de 2025. Luego, recibe un ejemplar del disco y lo incorpora a su colección, mientras observa los otros vinilos que tiene.

La secuencia continúa con la artista tomando un disco negro y colocándolo en un tocadiscos. En ese momento, se escucha durante unos segundos un fragmento de una canción inédita, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores.

Hacia el final del video, María muestra una gorra con la palabra "Lure" estampada. Junto a la publicación, acompañó las imágenes con una frase breve que podría anticipar el concepto de esta nueva etapa musical: "La misma piel. Otros instintos. LURE".

De esta manera, la cantante suma una nueva aparición destacada a su agenda mientras genera expectativa por el material que prepara y se alista para encabezar el cierre musical de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires.