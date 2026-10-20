María Becerra será la artista que pondrá el broche de oro a la Marcha del Orgullo 2026
La artista será la encargada de cerrar la Marcha del Orgullo que se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.
María Becerra formará parte de la próxima edición de la Marcha del Orgullo 2026 y tendrá a su cargo el espectáculo de cierre de la convocatoria, que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el sábado 7 de noviembre. La noticia fue anunciada a través de las cuentas oficiales del evento, que celebraron la presencia de la cantante argentina.
Cómo anunciaron la participación de María Becerra en la Marcha del Orgullo 2026
La confirmación llegó mediante una publicación en las redes sociales de la organización, donde destacaron la incorporación de la artista a la jornada. "¡LA NENA DE ARGENTINA DICE PRESENTE EN LA MARCHA DEL ORGULLO!", expresaron en el comienzo del anuncio.
Luego, brindaron más detalles sobre el rol que tendrá la cantante durante la celebración: "Este año el cierre de la Marcha se viste de gala y se baila bien fuerte. Nos llena de orgullo anunciar que María Becerra va a estar a cargo del show de cierre para hacer vibrar a toda la plaza".
El mensaje concluyó con una invitación a participar de la movilización y recordó la consigna elegida para este año: "Te esperamos el 7 de noviembre para marchar juntes bajo la consigna 'Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia'".
El anuncio estuvo acompañado por un video con diferentes imágenes de María Becerra, que anticipó su presencia en uno de los encuentros más convocantes de la comunidad LGBTQ+ en el país.
El nuevo proyecto de María Becerra: qué mostró en sus redes sociales
La noticia sobre su participación en la Marcha del Orgullo coincidió con un momento de novedades musicales para la artista. Este lunes 19 de octubre, María Becerra compartió un video en sus redes sociales para dar algunas pistas sobre su próximo proyecto, titulado "Lure".
En las imágenes, la cantante aparece durante una sesión de fotos para la portada de su álbum Quimera, publicado el 20 de noviembre de 2025. Luego, recibe un ejemplar del disco y lo incorpora a su colección, mientras observa los otros vinilos que tiene.
La secuencia continúa con la artista tomando un disco negro y colocándolo en un tocadiscos. En ese momento, se escucha durante unos segundos un fragmento de una canción inédita, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores.
Hacia el final del video, María muestra una gorra con la palabra "Lure" estampada. Junto a la publicación, acompañó las imágenes con una frase breve que podría anticipar el concepto de esta nueva etapa musical: "La misma piel. Otros instintos. LURE".
De esta manera, la cantante suma una nueva aparición destacada a su agenda mientras genera expectativa por el material que prepara y se alista para encabezar el cierre musical de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires.
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