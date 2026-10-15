La reacción de María Becerra al encuentro escénico entre Lali Espósito y Tini Stoessel: "Chicos, lloré"
Al abordar el show de Lali, donde La Triple T estuvo presente, María Becerra también se refirió a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.
María Becerra fue una de las figuras destacadas de la primera edición de los Martín Fierro de la Música, que se celebró este miércoles 14 de octubre. La artista se llevó los premios a Mejor Álbum y Mejor Artista Femenina, pero también protagonizó una charla con Desayuno Americano en la que compartió sus sensaciones sobre uno de los momentos más comentados de la música argentina: el encuentro en el escenario de Marilina Bertoldi, Tini Stoessel y Lali Espósito.
María Becerra habló del encuentro entre Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi
Durante la entrevista para el ciclo de América TV, la cantante recibió una pregunta sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. “¿Vas a ir al casamiento de Tini?”, le consultaron, y ella confirmó su presencia: “Sí, ya nos mandaron la invitación con el dress code. Estamos viendo qué nos ponemos con Juli”.
Más adelante, le pidieron que opinara sobre el momento que compartieron Marilina Bertoldi, Tini y Lali, que generó una fuerte repercusión entre los fanáticos. Lejos de ocultar su emoción, María reveló cómo vivió la escena: “¡Lloré! ¡La puta madre! Y Marilina ahí, qué momento icónico, qué lindo momento. Qué necesario. Ese abrazo entre ellas fue precioso”.
Cuando le preguntaron si consideraba que aquel gesto podía representar el final de las diferencias entre las dos referentes del pop argentino, Becerra fue contundente: “Obvio, totalmente”.
La opinión de María Becerra sobre la rivalidad entre las cantantes
La conversación también giró en torno a la supuesta competencia que durante años se señaló entre Lali Espósito y Tini Stoessel. Consultada sobre los motivos que pudieron haber generado esa rivalidad, la intérprete de La Nena de Argentina compartió su mirada y dejó una reflexión sobre el tema.
“Andá a saber qué las había rivalizado en su momento. Cosas más de chicas. O los demás”, expresó.
Con sus declaraciones, María Becerra celebró el acercamiento entre las artistas y destacó la importancia del abrazo que compartieron sobre el escenario, una imagen que despertó la emoción de sus seguidores y se convirtió en uno de los momentos más comentados del encuentro musical.
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