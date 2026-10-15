La reacción de María Becerra al encuentro escénico entre Lali Espósito y Tini Stoessel: "Chicos, lloré"

“Andá a saber qué las había rivalizado en su momento. Cosas más de chicas. O los demás”, expresó.

Con sus declaraciones, María Becerra celebró el acercamiento entre las artistas y destacó la importancia del abrazo que compartieron sobre el escenario, una imagen que despertó la emoción de sus seguidores y se convirtió en uno de los momentos más comentados del encuentro musical.