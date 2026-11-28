Valentina Zenere está presente esta noche en el show de Maria Becerra en el Movistar Arena #QUIMERATour pic.twitter.com/rMtUeGRFST — Maria Becerra Tours (@MBecerraTours) November 28, 2026

El momento quedó registrado por los asistentes y no tardó en circular por las plataformas digitales. De todos modos, la reunión del elenco fue mucho más que esa situación: las artistas se mantuvieron en personaje, acompañaron a Becerra durante la canción y, al bajar del escenario, se acercaron a las vallas para saludar a los fanáticos.

La emoción de María también quedó reflejada en sus redes sociales, donde compartió su agradecimiento por la participación de sus compañeras. “Qué momento. No me despierten nunca de este sueño. Gracias chicas, las amo”, escribió después de una noche en la que la música, la ficción y las figuras del espectáculo se cruzaron ante una multitud.

Así, el cierre de Quimera en Buenos Aires tuvo todos los condimentos: un reencuentro esperado, invitados sorpresa, una ovación para Wanda Nara y una ausencia que tampoco pasó inadvertida.