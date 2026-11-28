María Becerra reunió a las protagonistas de En el barro durante su show y los fanáticos estallaron
La cantante tuvo invitadas de lujo en la última presentación del año en Buenos Aires y se vivió una noche a pura fiesta.
María Becerra cerró el último show del año de Quimera en el Arena de Buenos Aires, con una noche cargada de emociones, invitados especiales y momentos que rápidamente se trasladaron a las redes sociales. Para su última presentación en el recinto de Villa Crespo, la artista preparó varias sorpresas y convocó a figuras del espectáculo que le dieron un condimento especial al cierre de esta etapa musical.
Uno de los momentos más celebrados fue la aparición de las protagonistas de En el barro, la ficción de Netflix en la que la cantante tuvo su debut actoral. Ana Garibaldi, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Juana Molina, Camila Peralta y Valentina Zenere dijeron presente y recibieron una ovación del público, que no esperaba encontrarse con semejante reunión sobre el escenario.
Sin embargo, entre tantas figuras hubo una ausencia que podía despertar comentarios: la de la China Suárez, quien no formó parte del encuentro. La actriz, que también integra el universo de la ficción, no estuvo entre las invitadas que acompañaron a Becerra en una noche que tuvo a las mujeres de la serie como grandes protagonistas.
Invitadas de lujo en el show de María Becerra
Las actrices de En el barro protagonizaron una puesta especial que recreó el ambiente de la cárcel de La Quebrada, escenario central de la ficción. Con una escenografía que incluía policías y una estructura similar a un penal, las invitadas se ubicaron alrededor de la cantante mientras ella interpretaba “7 vidas”, uno de los temas vinculados a la serie.
La participación de Zenere también dejó una escena inesperada. En medio de un intercambio con Becerra, ambas terminaron dándose un beso en la boca, lo que provocó una explosión de gritos en el Movistar Arena. “¿Me parece a mí o vos me estás tirando unos palos?”, lanzó la cantante durante el sketch. La actriz respondió: “Interpretalo como quieras”, antes de que María rematara: “Entonces dame un besito”.
El momento quedó registrado por los asistentes y no tardó en circular por las plataformas digitales. De todos modos, la reunión del elenco fue mucho más que esa situación: las artistas se mantuvieron en personaje, acompañaron a Becerra durante la canción y, al bajar del escenario, se acercaron a las vallas para saludar a los fanáticos.
La emoción de María también quedó reflejada en sus redes sociales, donde compartió su agradecimiento por la participación de sus compañeras. “Qué momento. No me despierten nunca de este sueño. Gracias chicas, las amo”, escribió después de una noche en la que la música, la ficción y las figuras del espectáculo se cruzaron ante una multitud.
Así, el cierre de Quimera en Buenos Aires tuvo todos los condimentos: un reencuentro esperado, invitados sorpresa, una ovación para Wanda Nara y una ausencia que tampoco pasó inadvertida.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario