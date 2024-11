Marley hizo un tierno posteo sobre su hija y mostró la primera ecografía

marleu ecografia

La imagen que compartió Marley rápidamente se hizo viral entre sus más de siete millones de seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de amor y algunos emojis. “Qué emoción”, “Ay, qué linda, ya llega”, “Hermosa, falta menos”, “Milenka ya me superó en seguidores y eso que todavía no nació”, fueron algunos de los que más se repitieron.

marley ecografia

Los celos de Mirko por la llegada de Milenka

Después de confirmar que nuevamente será padre, Marley brindó una entrevista a LAM donde contó que atraviesa un duro momento con su hijo Mirko. Esto es porque confirmó que el niño no está contento por la llegada de Milenka. “Está muy celoso, mal. Empezó con que le encantaba la idea y después me dijo ‘me arrepentí’ de un día para el otro. No nos podemos arrepentir, le digo. Y se largó a llorar. No sabía cómo calmarlo”, explicó.

Luego, agregó: “Me llamaron de la escuela también para decirme ‘mirá que está con este tema’”. También reveló qué hizo para tratar de calmarlo: “Yo le dije ‘vos esperá que cuando la tengas en brazos te va a cambiar la vida’. Y me dijo ‘pero no la conozco y me da mucha vergüenza, y me da timidez conocerla’”.

En tanto, para cerrar, el conductor contó cómo tiene planeado manejar el nacimiento de Milenka para fines de este año o principios del 2025. “Voy primero yo solo porque es un parto natural y se puede llegar a adelantar. Una vez que nace, llega Mirko porque es en Oklahoma (Estados Unidos) y tampoco hay tanto entrenamiento para él, y se va a aburrir. Pero la idea es que venga y conozca a su hermana”.