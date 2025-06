Bodegón en Buenos Aires: comida casera y platos abundantes desde $6.000

Las milanesas gigantes son el plato estrella del lugar, con versiones como la napolitana, la suiza o la a caballo, todas tan abundantes que una porción alcanza para dos. Además, su carta ofrece más de 100 platos preparados al momento, con pastas caseras, carnes y opciones para todos los gustos.

De lunes a viernes, el menú del día permite comer bien sin gastar de más, con precios que van de $6.000 a $12.000. Para cerrar la experiencia, los postres XXL —como la chocotorta, el flan mixto o los panqueques con dulce de leche— mantienen el espíritu generoso que define a los bodegones porteños.

