Marta Fort cruzó a su novio por una foto hot y él le respondió con una inesperada confesión
La hija de Ricardo Fort protagonizó un pícaro intercambio con Juan Manuel Ramírez y dejó en evidencia la complicidad que hay entre ambos.
Marta Fort volvió a llamar la atención en las redes sociales con un divertido ida y vuelta junto a su novio, Juan Manuel Ramírez. A dos meses de blanquear la relación, la influencer y el joven se muestran cada vez más cómplices y esta vez intercambiaron comentarios cargados de humor a partir de una publicación de él.
Todo comenzó cuando Juan Manuel, de 28 años, compartió dos fotografías en las que posó frente a cámara con una musculosa negra que dejaba al descubierto sus brazos tatuados. Completó el look con un jogging y distintos accesorios, entre ellos una cadena y un reloj.
La publicación no pasó inadvertida para Martita, que decidió dejarle un comentario con una mezcla de picardía y humor. “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme jajaja”, escribió la hija de Ricardo Fort, en una frase que rápidamente captó la atención de sus seguidores.
Lejos de quedarse callado, Juan Manuel recogió el guante y le respondió con una confesión inesperada: “Jajaja y pensar que yo dije que no eras f...”. Luego, remató el intercambio con otra frase: “Retiro lo dicho”.
El antecedente hot entre Marta Fort y su novio que también generó repercusión
No es la primera vez que Marta Fort protagoniza un intercambio de estas características con su pareja en las redes sociales. Semanas atrás, Juan Manuel había publicado una fotografía en la que aparecía sin remera y con un short de baño, mientras posaba dentro de un sauna.
La imagen también provocó una reacción de la influencer, que aprovechó la publicación para hacerle un reclamo en tono de broma. “Así que estabas beboteando en mi sauna mientras yo estaba en MasterChef”, escribió, con una combinación de reproche y complicidad.
Los intercambios dejaron en evidencia el tono distendido con el que la pareja comparte algunos momentos de su relación en las redes. Desde que hicieron público el romance, sus publicaciones y comentarios suelen generar repercusión entre sus seguidores.
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