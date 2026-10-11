Marta Fort cruzó a su novio por una foto hot y él le respondió con una inesperada confesión

La imagen también provocó una reacción de la influencer, que aprovechó la publicación para hacerle un reclamo en tono de broma. “Así que estabas beboteando en mi sauna mientras yo estaba en MasterChef”, escribió, con una combinación de reproche y complicidad.

Los intercambios dejaron en evidencia el tono distendido con el que la pareja comparte algunos momentos de su relación en las redes. Desde que hicieron público el romance, sus publicaciones y comentarios suelen generar repercusión entre sus seguidores.