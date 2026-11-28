Llegó el calor y Marta Fort mostró su tarde de relax en bikini desde una terraza porteña
La influencer compartió postales bajo el sol en Buenos Aires en medio de su participación en MasterChef Celebrity.
Marta Fort aprovechó las altas temperaturas registradas en Buenos Aires durante el fin de semana para descansar al aire libre y compartió imágenes de su jornada en redes sociales, con un conjunto de bikini rojo como protagonista.
En medio de una etapa personal marcada por cambios tras su separación y por su continuidad en la televisión, la influencer mostró una pausa en su rutina bajo el cielo despejado de la ciudad.
Las postales bajo el sol en una terraza porteña
En el video publicado desde la terraza de su casa, con vista urbana y junto a la baranda de vidrio, Marta Fort lució el pelo rubio largo y ondulado mirando hacia la cámara.
Primero optó por un top de bikini rojo con apliques metálicos en los tirantes combinado con un jean celeste de tiro bajo, y luego posó en una tumbona con un traje de baño del mismo color con detalles metálicos en los breteles y un cinturón ancho en la parte inferior.
Su paso por MasterChef Celebrity y el recuerdo familiar
Las publicaciones se dieron mientras continúa participando en MasterChef Celebrity, donde recientemente encabezó el equipo azul en un desafío por equipos y protagonizó un intercambio con la jurado Dolli Irigoyen por las indicaciones del plato principal de cordero con puré de arvejas y salsa de vino.
El momento televisivo también coincidió con un aniversario íntimo para la influencer: https://www.minutouno.com/espectaculos/marta-fort-recordo-ricardo-13-anos-su-muerte-avasallante-e-irrepetible-n6349327
el 25 de noviembre se cumplieron 13 años del fallecimiento de su padre, Ricardo Fort, a quien recordó en Instagram junto a su hermano mellizo, Felipe.
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