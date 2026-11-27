La joven no sería la única figura convocada hasta el momento. Semanas atrás, el conductor de LAM había mencionado a La Joaqui como otra de las famosas que podría integrar el elenco. En aquella oportunidad, aseguró que "la primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro es La Joaqui" y que "la cantante estaba dispuesta a hacerlo".

Cuál es la dinámica de Bailando con las Estrellas

El formato que llegará a Telefe tiene como referencia a "Dancing with the Stars", el certamen estadounidense en el que personalidades del mundo del espectáculo forman parejas con bailarines profesionales para competir a través de distintas coreografías.

Cada presentación es evaluada por un jurado, que analiza el desempeño de los participantes y les asigna sus respectivas devoluciones. A su vez, los espectadores tienen la posibilidad de intervenir en la competencia mediante sus votos.

La propuesta no se limita a las galas: también pone el foco en la preparación de los famosos, sus entrenamientos y los avances que consiguen a medida que incorporan nuevos estilos de baile.

Por otra parte, la decisión de apostar por este proyecto llega después de que Telefe descartara la posibilidad de producir una nueva edición de Got Talent Argentina, una alternativa que había estado entre los planes del canal.

Hasta el momento, la señal no anunció oficialmente la fecha de lanzamiento del ciclo ni dio a conocer quiénes estarán a cargo de evaluar a las parejas en cada gala.