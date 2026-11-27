Marta Fort anunció que será parte de un nuevo reality de Telefe: de qué se trata
Marta Fort tendrá un nuevo desafío en la pantalla de Telefe, donde combinará su paso por MasterChef Celebrity con otro proyecto.
Marta Fort se prepara para afrontar otro proyecto en televisión. Mientras continúa su participación en MasterChef Celebrity, la hija de Ricardo Fort recibió una propuesta para formar parte de "Bailando con las Estrellas", el ciclo que Santiago del Moro conducirá en Telefe durante 2027.
La noticia se conoció a través de Primicias Ya y luego fue ampliada en LAM (América TV). El programa será la adaptación argentina de "Dancing with the Stars" (Estados Unidos), una competencia internacional que reúne a celebridades para demostrar sus destrezas en la pista.
Fue Fefe Bongiorno quien adelantó la incorporación de una nueva figura durante el programa de Ángel de Brito. En medio de un enigmático, anunció: "Tenemos una confirmada más para Bailando argentino. Lo acaba de contar ella, lo acaba de decir ella en Blender".
Además, el panelista hizo un comentario sobre la relación de Marta con el baile y sus posibilidades dentro del certamen: "Nunca la vi bailar y de hecho dijo algo así como que le interesaba desarrollar sus habilidades motrices", agregó.
La confirmación también despertó la reacción de Ángel de Brito, quien manifestó sus reparos frente a la elección de participantes que ya tuvieron exposición en otros ciclos. "A mí me parece, no por Marta, me parece un error repetir personajes".
La joven no sería la única figura convocada hasta el momento. Semanas atrás, el conductor de LAM había mencionado a La Joaqui como otra de las famosas que podría integrar el elenco. En aquella oportunidad, aseguró que "la primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro es La Joaqui" y que "la cantante estaba dispuesta a hacerlo".
Cuál es la dinámica de Bailando con las Estrellas
El formato que llegará a Telefe tiene como referencia a "Dancing with the Stars", el certamen estadounidense en el que personalidades del mundo del espectáculo forman parejas con bailarines profesionales para competir a través de distintas coreografías.
Cada presentación es evaluada por un jurado, que analiza el desempeño de los participantes y les asigna sus respectivas devoluciones. A su vez, los espectadores tienen la posibilidad de intervenir en la competencia mediante sus votos.
La propuesta no se limita a las galas: también pone el foco en la preparación de los famosos, sus entrenamientos y los avances que consiguen a medida que incorporan nuevos estilos de baile.
Por otra parte, la decisión de apostar por este proyecto llega después de que Telefe descartara la posibilidad de producir una nueva edición de Got Talent Argentina, una alternativa que había estado entre los planes del canal.
Hasta el momento, la señal no anunció oficialmente la fecha de lanzamiento del ciclo ni dio a conocer quiénes estarán a cargo de evaluar a las parejas en cada gala.
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