MinutoUno

EN VIVONoche de premios

Martín Fierro de Cine y Series 2025 EN VIVO: minuto a minuto de nominados y ganadores, y quién se queda el Oro

Martín Fierro de Cine y Series 2025 EN VIVO: minuto a minuto de nominados y ganadores, y quién se queda el Oro
MinutoUno
Espectáculos
Martin Fierro
Cine

Teté Coustarot y Luciano Cáceres serán anfitriones de la entrega de este lunes 8 de diciembre. Todos los detalles.

Compartí en redes:

EN VIVO

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) se prepara para celebrar los Martín Fierro de Cine y Series 2025, que tendrán lugar el lunes 8 de diciembre desde las 20:30, encabezados por la dupla de conductores Teté Coustarot y Luciano Cáceres.

Desde las 19, la previa estará a cargo de Guido Záffora, Sabrina Rojas y Tartu, quienes acompañarán el desfile de las figuras nominadas y sus invitados por la alfombra roja, en una cobertura especial desde la Usina del Arte para América TV.

Minuto a minuto de los Martín Fierro de Cine y Series

Live Blog Post

Todas las nominaciones, detalladas por categoría y producción:

Película en cine y/o plataforma

  • Belén (Dolores Fonzi)
  • Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat)
  • La llegada del hijo (Cecilia Atán y Valeria Pivato)
  • La mujer de la fila (Benjamín Ávila)
  • El Jockey (Luis Ortega)
  • "El aroma del pasto recién cortado" (Celina Murga)

Documental en cine y/o plataforma y/o serie

  • Cromañón: El documental (Natalia Labaké)
  • Suerte de pinos (Lorena Muñoz)
  • Yo y la que fui (Constanza Niscovolos)
  • Wainrot, tras bambalinas (Teresa Costantini)
  • Kun por Agüero (Justin Webster)
  • Ángel di María: Romper la pared (Juan Baldana)
  • María Soledad: El fin del silencio (Lorena Muñoz)
  • Las mil muertes de Nora Dalmasso (Jamie Crawford)

Actor protagonista cine

  • Adrián Suar ("Mazel Tov")
  • Guillermo Francella ("Homo Argentum")
  • Joaquín Furriel ("Una muerte silenciosa")
  • Lorenzo Ferro ("Simón de la montaña")
  • Sergio Podeley ("Gatillero")
  • Luciano Cáceres ("Adiós Madrid")

Actriz protagonista cine

  • Camila Peralta ("Nancy")
  • Dolores Fonzi ("Belén")
  • Luisana Lopilato ("Mensaje en una botella")
  • Mara Bestelli ("El Mensaje")
  • Natalia Oreiro ("La mujer de la fila")
  • Valeria Bertuccelli ("Culpa cero")
  • Maricel Álvarez ("La llegada del hijo")
  • Úrsula Corberó ("El Jockey")
  • Eugenia “China” Suárez ("Linda")

Actor de reparto cine

  • Agustín Rittano ("El hombre que amaba los platos voladores")
  • Benjamín Amadeo ("Mensaje en una botella")
  • Tomás Kirzner ("Gala y Kiwi")
  • Luis Ziembrowski ("El Jockey")
  • Alejandro Awada ("Una muerte silenciosa")
  • Martín Garabal ("Culpa cero")
  • Agustín Sullivan ("Virgen rosa")
  • Ariel Staltari ("Verano Trippin")

Actriz de reparto cine

  • Carolina Kopelioff ("Virgen rosa")
  • Justina Bustos ("Culpa cero")
  • Maite Lanata ("Gatillero")
  • Soledad Villamil ("Una muerte silenciosa")
  • Beatriz Spelzini ("Chocolate para tres")
  • Eugenia Guerty ("Papá por dos")
  • Dalma Maradona ("Homo Argentum")
  • Lali Espósito ("Verano Trippin")

Serie comedia

  • "El Encargado 3" (Mariano Cohn, Gastón Duprat, Jerónimo Carranza y Diego Bliffeld)
  • "Envidiosa" (Gabriel Medina, Fernanda Heredia y Daniel Barone)
  • "Viudas Negras" (Nano Garay Santaló y Constanza Novick)
  • "División Palermo 2" (Santiago Korovsky y Rafael López Saubidet)
  • "El mejor infarto de mi vida" (Mariana Wainstein y Pablo Bossi)
  • "Bellas Artes 2" (Mariano Cohn y Martín Bustos)
  • "El Fin del Amor 2" (Leticia Dolera, Daniel Barone y Constanza Novick)

Serie drama

  • "Cromañón: El documental" (Natalia Labaké)
  • "El Eternauta" (Bruno Stagnaro)
  • "Menem" (Ariel Winograd y Fernando Alcalde)
  • "En el barro" (Alejandro Ciancio)
  • "La voz ausente" (Gustavo Hernández)
  • "Atrapados" (Miguel Cohan y Hernán Goldfrid)

Dirección serie

  • Ariel Winograd y Fernando Alcalde ("Menem")
  • Bruno Stagnaro ("El Eternauta")
  • Gabriel Medina ("Envidiosa")
  • Estela Cristiani y Alejandro Ciancio ("En el barro")
  • Santiago Korovsky y Rafael López Saubidet ("División Palermo 2")

Guion serie

  • Bruno Stagnaro y Ariel Staltari ("El Eternauta")
  • Carolina Aguirre ("Envidiosa")
  • Emanuel Diez, Mariano Cohn y Gastón Duprat ("El Encargado 3")
  • Silvina Frejdkes, Alejandro Quesada, Omar Quiroga y Sebastián Ortega ("En el barro")
  • Martín Garabal, Santiago Korovsky, Martina López Robol y Andrés Pascaner ("División Palermo 2")
  • Malena Pichot, Julián Lucero y Adriana Saiegh ("Viudas negras")

Actor protagonista serie

  • Esteban Lamothe ("Envidiosa")
  • Guillermo Francella ("El encargado 3")
  • Guillermo Pfening ("Espartanos: una historia real")
  • Leonardo Sbaraglia ("Menem" y "Las maldiciones")
  • Ricardo Darín ("El Eternauta")
  • Alan Sabbagh ("El mejor infarto de mi vida")
  • Oscar Martinez ("Bellas Artes 2")
  • Daniel Hendler ("Los Mufas" y "El fin del amor 2")

Actriz protagonista serie

  • Malena Pichot ("Viudas negras")
  • Olivia Nuss ("Cromañón: El documental")
  • Valentina Zenere ("En el barro")
  • Griselda Siciliani ("Envidiosa")
  • Pilar Gamboa ("Viudas negras")
  • Lali Espósito ("El fin del amor 2")
  • Tini Stoessel ("Quebranto")
  • Ana Garibaldi ("En el barro")

Actor de reparto serie

  • Ariel Staltari ("El Eternauta")
  • César Troncoso ("El Eternauta")
  • Gabriel “Puma” Goity ("El encargado 3")
  • Juan Minujín ("Atrapados", "En el barro" y "Menem")
  • Marcelo Subiotto ("El Eternauta" y "En el barro")
  • Marco Antonio Caponi ("Menem")
  • Benjamín Vicuña ("Envidiosa")

Actriz de reparto serie

  • Griselda Siciliani ("Menem")
  • Lorena Vega ("En el barro", "Envidiosa" y "El fin del amor 2")
  • Micaela Riera ("Nieve roja")
  • Mónica Antonópulos ("Viudas negras", "Las Maldiciones" y "Menem")
  • Violeta Urtizberea ("Envidiosa")
  • Soledad Villamil ("Cromañón")
  • Erika De Sautu Riestra ("En el barro")
  • Andrea Pietra ("El Eternauta")

Revelación cine y/o serie

  • Camila Plaate ("Belén")
  • Juliana Gattas ("Los domingos mueren más personas")
  • Pehuén Pedre ("Simón de la Montaña")
  • Anika Bootz ("El mensaje")
  • Marcela Acuña ("La mujer de la fila")
  • Lux Pascal ("Miss Carbón")
  • María Becerra ("En el barro")
  • José Giménez Zapiola, “El Purre” ("Cromañón: El documental")

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar