Martín Fierro de Cine y Series 2025 EN VIVO: minuto a minuto de nominados y ganadores, y quién se queda el Oro

Todas las nominaciones, detalladas por categoría y producción:
Película en cine y/o plataforma
- Belén (Dolores Fonzi)
- Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat)
- La llegada del hijo (Cecilia Atán y Valeria Pivato)
- La mujer de la fila (Benjamín Ávila)
- El Jockey (Luis Ortega)
- "El aroma del pasto recién cortado" (Celina Murga)
Documental en cine y/o plataforma y/o serie
- Cromañón: El documental (Natalia Labaké)
- Suerte de pinos (Lorena Muñoz)
- Yo y la que fui (Constanza Niscovolos)
- Wainrot, tras bambalinas (Teresa Costantini)
- Kun por Agüero (Justin Webster)
- Ángel di María: Romper la pared (Juan Baldana)
- María Soledad: El fin del silencio (Lorena Muñoz)
- Las mil muertes de Nora Dalmasso (Jamie Crawford)
Actor protagonista cine
- Adrián Suar ("Mazel Tov")
- Guillermo Francella ("Homo Argentum")
- Joaquín Furriel ("Una muerte silenciosa")
- Lorenzo Ferro ("Simón de la montaña")
- Sergio Podeley ("Gatillero")
- Luciano Cáceres ("Adiós Madrid")
Actriz protagonista cine
- Camila Peralta ("Nancy")
- Dolores Fonzi ("Belén")
- Luisana Lopilato ("Mensaje en una botella")
- Mara Bestelli ("El Mensaje")
- Natalia Oreiro ("La mujer de la fila")
- Valeria Bertuccelli ("Culpa cero")
- Maricel Álvarez ("La llegada del hijo")
- Úrsula Corberó ("El Jockey")
- Eugenia “China” Suárez ("Linda")
Actor de reparto cine
- Agustín Rittano ("El hombre que amaba los platos voladores")
- Benjamín Amadeo ("Mensaje en una botella")
- Tomás Kirzner ("Gala y Kiwi")
- Luis Ziembrowski ("El Jockey")
- Alejandro Awada ("Una muerte silenciosa")
- Martín Garabal ("Culpa cero")
- Agustín Sullivan ("Virgen rosa")
- Ariel Staltari ("Verano Trippin")
Actriz de reparto cine
- Carolina Kopelioff ("Virgen rosa")
- Justina Bustos ("Culpa cero")
- Maite Lanata ("Gatillero")
- Soledad Villamil ("Una muerte silenciosa")
- Beatriz Spelzini ("Chocolate para tres")
- Eugenia Guerty ("Papá por dos")
- Dalma Maradona ("Homo Argentum")
- Lali Espósito ("Verano Trippin")
Serie comedia
- "El Encargado 3" (Mariano Cohn, Gastón Duprat, Jerónimo Carranza y Diego Bliffeld)
- "Envidiosa" (Gabriel Medina, Fernanda Heredia y Daniel Barone)
- "Viudas Negras" (Nano Garay Santaló y Constanza Novick)
- "División Palermo 2" (Santiago Korovsky y Rafael López Saubidet)
- "El mejor infarto de mi vida" (Mariana Wainstein y Pablo Bossi)
- "Bellas Artes 2" (Mariano Cohn y Martín Bustos)
- "El Fin del Amor 2" (Leticia Dolera, Daniel Barone y Constanza Novick)
Serie drama
- "Cromañón: El documental" (Natalia Labaké)
- "El Eternauta" (Bruno Stagnaro)
- "Menem" (Ariel Winograd y Fernando Alcalde)
- "En el barro" (Alejandro Ciancio)
- "La voz ausente" (Gustavo Hernández)
- "Atrapados" (Miguel Cohan y Hernán Goldfrid)
Dirección serie
- Ariel Winograd y Fernando Alcalde ("Menem")
- Bruno Stagnaro ("El Eternauta")
- Gabriel Medina ("Envidiosa")
- Estela Cristiani y Alejandro Ciancio ("En el barro")
- Santiago Korovsky y Rafael López Saubidet ("División Palermo 2")
Guion serie
- Bruno Stagnaro y Ariel Staltari ("El Eternauta")
- Carolina Aguirre ("Envidiosa")
- Emanuel Diez, Mariano Cohn y Gastón Duprat ("El Encargado 3")
- Silvina Frejdkes, Alejandro Quesada, Omar Quiroga y Sebastián Ortega ("En el barro")
- Martín Garabal, Santiago Korovsky, Martina López Robol y Andrés Pascaner ("División Palermo 2")
- Malena Pichot, Julián Lucero y Adriana Saiegh ("Viudas negras")
Actor protagonista serie
- Esteban Lamothe ("Envidiosa")
- Guillermo Francella ("El encargado 3")
- Guillermo Pfening ("Espartanos: una historia real")
- Leonardo Sbaraglia ("Menem" y "Las maldiciones")
- Ricardo Darín ("El Eternauta")
- Alan Sabbagh ("El mejor infarto de mi vida")
- Oscar Martinez ("Bellas Artes 2")
- Daniel Hendler ("Los Mufas" y "El fin del amor 2")
Actriz protagonista serie
- Malena Pichot ("Viudas negras")
- Olivia Nuss ("Cromañón: El documental")
- Valentina Zenere ("En el barro")
- Griselda Siciliani ("Envidiosa")
- Pilar Gamboa ("Viudas negras")
- Lali Espósito ("El fin del amor 2")
- Tini Stoessel ("Quebranto")
- Ana Garibaldi ("En el barro")
Actor de reparto serie
- Ariel Staltari ("El Eternauta")
- César Troncoso ("El Eternauta")
- Gabriel “Puma” Goity ("El encargado 3")
- Juan Minujín ("Atrapados", "En el barro" y "Menem")
- Marcelo Subiotto ("El Eternauta" y "En el barro")
- Marco Antonio Caponi ("Menem")
- Benjamín Vicuña ("Envidiosa")
Actriz de reparto serie
- Griselda Siciliani ("Menem")
- Lorena Vega ("En el barro", "Envidiosa" y "El fin del amor 2")
- Micaela Riera ("Nieve roja")
- Mónica Antonópulos ("Viudas negras", "Las Maldiciones" y "Menem")
- Violeta Urtizberea ("Envidiosa")
- Soledad Villamil ("Cromañón")
- Erika De Sautu Riestra ("En el barro")
- Andrea Pietra ("El Eternauta")
Revelación cine y/o serie
- Camila Plaate ("Belén")
- Juliana Gattas ("Los domingos mueren más personas")
- Pehuén Pedre ("Simón de la Montaña")
- Anika Bootz ("El mensaje")
- Marcela Acuña ("La mujer de la fila")
- Lux Pascal ("Miss Carbón")
- María Becerra ("En el barro")
- José Giménez Zapiola, “El Purre” ("Cromañón: El documental")
