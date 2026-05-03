Juana Viale cruzó a Fabián Medina Flores tras las críticas en los Martín Fierro de la Moda

En su explicación, el especialista amplió su mirada sobre el análisis de los looks en eventos de este tipo: “No es solo lookearse y producirse, es también considerar la luz, el flash, la ambientación… el brillo, por ejemplo, toma una forma distinta. Las personas que manejan sus redes las cuidan, pero el portal de noticias que va a cubrir el evento probablemente suba las peores fotos”.

Juana, por su parte, defendió su criterio y relativizó la influencia de las imágenes: “Yo creo que uno no se viste para la foto, sino para algo más. La foto no termina reflejando la realidad. Yo creo que mi género brilla un montón y está bien. No creo que eso determina si estás bien vestido o no. El Martín Fierro de la moda no es solo moda, también es un poco de show”.

Sin embargo, volvió a la carga con una pregunta directa: “¿Por qué decís que soy la peor vestida?”. Frente a eso, Medina Flores argumentó: “Creo que en la foto que subieron se veía raro. Todo tiraba de los pliegues. Fue raro. Gino Bogani es el número uno indiscutido, es nuestro Valentino. No es algo contra él”.