Mariana Fabbiani, con los tapones de punta por el rating: "Auditemos a IBOPE"
La conductora quedó en el centro de la polémica tras pedir una auditoría para la empresa encargada de medir el rating televisivo.
En medio de un debate televisivo sobre los premios Martín Fierro de la Televisión 2026, Mariana Fabbiani lanzó un comentario que rápidamente se volvió viral y abrió una fuerte discusión sobre las mediciones de audiencia en la televisión argentina. La conductora de Diario de Mariana aprovechó una charla al aire sobre las polémicas vinculadas a APTRA para cuestionar también el trabajo de IBOPE. Sin vueltas, disparó: “Si vamos a auditar a APTRA, auditemos a IBOPE”.
La frase sorprendió a todos en el estudio. Mientras sus compañeros reaccionaban con incredulidad, el momento quedó acompañado por un efecto sonoro de sirena que terminó potenciando aún más la tensión en el programa. Lejos de profundizar inmediatamente en sus dichos, Mariana hizo una breve pausa y luego agregó con tono irónico: “Les mando un beso a los dibujantes”. Después sumó otra frase que dejó lugar a interpretaciones: “Nos conocemos mucho”.
Mariana Fabbiani y la polémica por el rating
Con esas declaraciones, la conductora dejó entrever sus sospechas sobre la forma en que se elaboran los números de rating televisivo. El tema no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde cientos de usuarios comenzaron a debatir sobre la credibilidad de las mediciones de audiencia y el impacto que tienen en la industria televisiva.
Como suele ocurrir en este tipo de polémicas, también aparecieron cuestionamientos hacia la periodista. Algunos internautas señalaron que sus críticas podrían estar relacionadas con los resultados de audiencia de su ciclo en América.
Más allá de las opiniones cruzadas, las declaraciones de Mariana Fabbiani volvieron a poner sobre la mesa un tema que desde hace tiempo genera controversia: la necesidad de actualizar los sistemas de medición para adaptarlos a las nuevas maneras de consumir contenidos, especialmente a través de plataformas digitales y streaming.
Como suele ocurrir en este tipo de polémicas, también aparecieron cuestionamientos hacia la periodista. Algunos internautas señalaron que sus críticas podrían estar relacionadas con los resultados de audiencia de su ciclo en América.
Más allá de las opiniones cruzadas, las declaraciones de Mariana Fabbiani volvieron a poner sobre la mesa un tema que desde hace tiempo genera controversia: la necesidad de actualizar los sistemas de medición para adaptarlos a las nuevas maneras de consumir contenidos, especialmente a través de plataformas digitales y streaming.
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