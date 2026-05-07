Mariana Fabbiani, con los tapones de punta por el rating: "Auditemos a IBOPE"

Como suele ocurrir en este tipo de polémicas, también aparecieron cuestionamientos hacia la periodista. Algunos internautas señalaron que sus críticas podrían estar relacionadas con los resultados de audiencia de su ciclo en América.

Más allá de las opiniones cruzadas, las declaraciones de Mariana Fabbiani volvieron a poner sobre la mesa un tema que desde hace tiempo genera controversia: la necesidad de actualizar los sistemas de medición para adaptarlos a las nuevas maneras de consumir contenidos, especialmente a través de plataformas digitales y streaming.

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Como suele ocurrir en este tipo de polémicas, también aparecieron cuestionamientos hacia la periodista. Algunos internautas señalaron que sus críticas podrían estar relacionadas con los resultados de audiencia de su ciclo en América.

Más allá de las opiniones cruzadas, las declaraciones de Mariana Fabbiani volvieron a poner sobre la mesa un tema que desde hace tiempo genera controversia: la necesidad de actualizar los sistemas de medición para adaptarlos a las nuevas maneras de consumir contenidos, especialmente a través de plataformas digitales y streaming.