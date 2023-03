El cruce entre una participante de MasterChef y Germán Martitegui: "Te equivocas cuando..."

De movida sorprendió a los tres con su energía, mientras les comentaba qué ingredientes contenía su plato de presentación: "Consiste en papa, una salsita de ají amarillo que tiene un poquito de picor, lima y un puré que miren la textura que tiene, está tamizado, parece una plastilina".

Mientras armaba el plato, Betular se preguntó: "¿Por qué está tan tocado todo?". A lo que Donato sumó: "Sí, toquetea todo". Por eso, Estefanía armó su plato con ayuda de una cuchara, ya que De Santis le sugirió usar ese utensilio.

Al momento de revelar la decisión final, el primero en decir su verdad fue Donato, quien respondió un no: "En la reproducción hay pequeñas fallas, le falta un cierto picor". En contra partida, Betular dio un si: "Veo las texturas, cómo te movés en la cocina y demás, que me hace darte un sí".

Por último, fue el turno de Martitegui, quien tuvo dudas sobre la performance: "Yo no sé, no estoy seguro si vas a poder estar cocinando en una competencia televisiva de este nivel, con las exigencias que vamos a tener".

Enseguida, la mujer fue al choque: "Germán, te equivocas cuando decís que no puedo competir", sostuvo. Y el cocinero respondió: "No, te estoy preguntando, no te estoy diciendo".

"¡Ah! Claro que puedo competir, porque que sea buena onda y simpática, y que me guste hablar creo que tiene que ver con que siento mucho las cosas y tengo un fuego adentro mío que me puede hacer una gran competidora. Me preocupa el detalle y lo que sería el picante, estoy de acuerdo también con Donato", sostuvo.

Finalmente, el chef más seco de los tres se levantó de su banco, tomó un delantal y se lo dio: "Tomá, ¡felicitaciones!". La participante celebró con mucha alegría.