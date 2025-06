Rocío Marengo contó cómo se enteró de su embarazo: "Me desmoroné en llanto"

Su mensaje no solo reflejó la felicidad del momento, sino también la dificultad del camino recorrido: "Un camino largo y muy difícil, pero con un final maravilloso. Todo valió la pena. Todo pasó porque tenía que pasar".

La familia de Rocío y Eduardo ya se prepara con entusiasmo para la llegada del nuevo integrante. Marengo destacó la alegría de sus seres queridos: "Bebit@, tenés una familia enorme que estalla de felicidad. Tus herman@s, ti@s, prim@s, tu abuela Cuki (que teje y mira tutoriales para hacerte el mejor saquito) y los amig@s de la familia que te esperan con mucha alegría".

La modelo cerró su emotivo mensaje con la ternura de quien ya se siente conectada con su hijo: "Te vimos en la eco y ya se te ve movediz@ y simpátic@. Las ganas de verte y estar con vos abrazadita... Bebit@, te esperamos con mucho amor".

Cómo se enteró Rocío Marengo de su embarazo

El momento exacto en que Rocío Marengo se enteró de su embarazo es tan particular como inesperado. Según reveló la propia artista en diálogo con el programa Primer Plano (Chilevisión), la noticia llegó el 11 de mayo, mientras se encontraba grabando Almorzando con Juana, el ciclo de Juana Viale en El Trece.

Marengo describió la situación con su característico humor: "Me dice mi familia que fue muy a lo Marengo". La incertidumbre la había invadido, lo que la hacía reacia a someterse a estudios de sangre. "Yo no quería hacerme un estudio de sangre porque me daba miedo. Pensaba que iba a ser otra piña en la cara, otra vez la inyección...", confesó, aludiendo a las dificultades previas en su búsqueda de la maternidad. Fue Eduardo Fort quien la impulsó a seguir adelante: "Mi novio me dijo que había que ponerle el pecho, que había que hacerlo y seguir, sea lo que sea", reveló sobre la insistencia de su pareja.

El instante en que la noticia llegó fue digno de una escena de película. Rocío detalló: "Tenía que ir al programa de Juana Viale, estaba en la mesa, todos topísimos... Me escribe mi médica y me dice: '¿Podés hablar, terminaste de grabar?'".

Y en ese instante, la médica le dio la confirmación que cambió su vida: "Y me dice: 'Estás embarazada'". La reacción de la modelo fue instantánea: "Me desmoroné de llanto y toda la mesa se paró y me preguntó si estaba bien". Para mantener la primicia en privado, Rocío tuvo que disimular: "Y yo no lo podía decir, recién me estaba enterando, no sabía mi marido, y les digo ‘sí, sí, es una buena noticia'".

Marengo concluyó su relato sobre aquel día inolvidable: "Por eso yo creo que había un rumor en la Argentina. Y estaba como un poquito pechugona... Y de ahí termino el programa, y se me acercó el productor, Nacho Viale, y Juana, y yo pensando ‘¿y ahora qué hago? ¿a dónde salgo a contarlo?’". Un embarazo largamente deseado que finalmente se concreta, trayendo una enorme alegría a Rocío Marengo y Eduardo Fort.