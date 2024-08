Matías Alé invitó a una de sus ex novias a su casamiento y sorprendió a todos

Este miércoles, en Socios del Espectáculo, se supo que una de las ex novias del humorista está en la lista de invitados del casamiento y sorprendió a todos.

En una entrevista que le hicieron a Floppy Tesouro, le consultaron en vivo si ella es una de las afortunadas. “Ya me invitó. Lo vi en un evento y me dijo ‘Tesouro, no sé qué’”, dijo Floppy, que contó que “se lleva bien con sus ex”, dando a entender que no tiene problema en ir.

Problemas en el cumpleaños de Matías Alé: le robaron a un invitado durante la fiesta

Este martes, Matías Alé cumplió 47 años y decidió organizar una celebración junto a sus seres queridos. Sin embargo, el festejo quedó manchado por un lamentable episodio que vivió uno de sus invitados.

Es que mientras el humorista estaba arriba de una tarima hablando y dedicando unas palabras, disfrazado de El Guasón, un amigo le informó que le habían robado el celular. Atónito por lo que estaba ocurriendo, Matías intentó solucionar el problema.

"Fijate si no se cayó en ningún lado. ¿Pero en qué momento? ¿Recién?", se lo escucha decir a Alé, mientras el resto de los invitados trataba de entender lo que ocurría.

"¿Alguien se agarró un teléfono? ¿No está en la bolsa? Llama a ver si suena", siguió diciendo. Pero, lamentablemente, le informaban que el dispositivo ya estaba apagado.

Lejos de terminar ahí, el artista siguió consultando: "Chicos, alguien que se haya agarrado un teléfono que no sea de él. Somos todos conocidos, así que no creo que haya sucedido. Somos todos amigos, ¿Lo agarró alguien?".

Desde la distancia, parecen darle descripciones de una persona que estaba presente en el festejo, pero que se habría ido al momento de agarrar el celular. "No se preocupen porque hay fotos de todos. Debe haber cámaras acá, lo vamos a recuperar. No se preocupen ", cerró Matías Alé sin poder creer lo que estaba ocurriendo.