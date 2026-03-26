Operaron a Matías Alé: qué le pasó y cómo está su salud ahora
Fue el mismo actor quien reveló que fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas y contó cuál fue el motivo. Enterate acá.
Luego de generar cierta incertidumbre por su internación, Matías Alé brindó detalles sobre la intervención quirúrgica programada a la que se sometió recientemente.
Desde la clínica y acompañado por su esposa, Martina Vignolo, el actor utilizó sus redes sociales para confirmar el éxito del procedimiento. "Ahora que ya pasó les cuento que me operé del oído que viene molestando hace bastante", explicó Alé, llevando calma a sus seguidores tras la operación.
"Salió todo espectacular. Gracias mi vida por estar siempre", escribió, en un mensaje a través de Instagram donde también agradeció al Dr. Yanco. "Hasta en los momentos más amargos le ponemos onda y dulzura", sumó divertido en otra foto donde se lo ve comiendo helado.
Tras recibir el alta médica, Matías Alé abandonó el hospital escoltado por el apoyo incondicional de su esposa. Martina no tardó en dedicarle unas dulces palabras a través de sus redes: "Te amo y acompaño siempre. Un pasito más", escribió, celebrando la recuperación del actor.
Por su parte, él le devolvió el gesto con una sentida declaración de amor: "Te amo, compañera de vida mía".
Qué es el tinnitus, la afección que llevó a Matías Alé al quirófano
La salud de Matías Alé volvió a ser noticia tras su reciente paso por el hospital. El origen de su malestar se remonta a una confesión que hizo en Almorzando con Juana (El Trece), donde detalló su lucha contra el tinnitus (o acúfenos). Esta condición provoca que la persona perciba ruidos —como zumbidos o siseos— que no provienen del exterior.
El mediático recordó con angustia el momento en que todo comenzó: "Hace un año y medio estábamos con Martina y un día me levanté y le digo: ‘No escucho el silencio’. Nunca había tenido ningún problema de eso. Tenía una congestión durante un par de meses con un resfrío mal curado y un día me levanté y no escuché el silencio nunca más".
A pesar de sus intentos previos por mejorar, la solución no fue sencilla: "Me operé en marzo del año pasado para compensar la gravedad del tímpano y seguía así permanentemente. Hice varios tratamientos y nada", admitió el actor.
¿Por qué ocurre esta afección?
Según expertos de la Mayo Clinic, el tinnitus suele ser un síntoma de un problema de base, como:
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Pérdida auditiva por la edad.
Lesiones en el oído.
Trastornos del sistema circulatorio.
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