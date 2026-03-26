Operaron a Matías Alé: qué le pasó y cómo está su salud ahora

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Qué es el tinnitus, la afección que llevó a Matías Alé al quirófano

La salud de Matías Alé volvió a ser noticia tras su reciente paso por el hospital. El origen de su malestar se remonta a una confesión que hizo en Almorzando con Juana (El Trece), donde detalló su lucha contra el tinnitus (o acúfenos). Esta condición provoca que la persona perciba ruidos —como zumbidos o siseos— que no provienen del exterior.

El mediático recordó con angustia el momento en que todo comenzó: "Hace un año y medio estábamos con Martina y un día me levanté y le digo: ‘No escucho el silencio’. Nunca había tenido ningún problema de eso. Tenía una congestión durante un par de meses con un resfrío mal curado y un día me levanté y no escuché el silencio nunca más".

A pesar de sus intentos previos por mejorar, la solución no fue sencilla: "Me operé en marzo del año pasado para compensar la gravedad del tímpano y seguía así permanentemente. Hice varios tratamientos y nada", admitió el actor.

¿Por qué ocurre esta afección?

Según expertos de la Mayo Clinic, el tinnitus suele ser un síntoma de un problema de base, como:

Pérdida auditiva por la edad.

Lesiones en el oído.

Trastornos del sistema circulatorio.