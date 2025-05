Mauro Icardi y la China Suárez se van del país: las fotos

En la imagen que se difundió se podía ver a los tres con vestimenta sport y varios bolsos y valijas. Sobre el destino, el periodista arriesgó: “Brasil, Colombia u otro destino... ¿A dónde irán?”.

A través de sus historias de Instagram, Méndez compartió otra foto y más detalles de la situación. “Agrego info: vuelven el lunes”, comentó el periodista y remarcó que, de acuerdo a los trascendidos, “van a ver a Lady Gaga”. La cantante se va a estar presentando este fin de semana en Río de Janeiro.

Embed - Gustavo Mendez on Instagram: " MAURO ICARDI, LA CHINA SUÁREZ Y JUANMA CATIVA La pareja y amigo de la actriz están en Aeroparque zona de vuelos internacionales u otro destino…. ¿A dónde irán?" View this post on Instagram A post shared by Gustavo Mendez (@mecomprendezmendez)

Benjamín Vicuña no disimuló su descontento con la China Suárez y Mauro Icardi

Luego de su paso por España para participar de los Premios Platino, Benjamín Vicuña regresó a la Argentina y fue interceptado por varios periodistas en el aeropuerto de Ezeiza. Allí, el actor chileno fue consultado no solo por sus proyectos laborales, sino también por temas personales, en especial por la reciente polémica que involucra a su ex pareja, Eugenia “la China” Suárez.

La actriz fue vista en compañía de las hijas de Mauro Icardi en medio de una compleja situación judicial que el futbolista enfrenta con su ex, Wanda Nara. Según trascendió, la jueza a cargo del caso había establecido que el deportista debía reencontrarse con sus hijas sin la presencia de terceros, por lo que la aparición de la China generó revuelo mediático.

En ese contexto, el cronista Santiago Riva Roy, del programa LAM, intentó conocer la opinión de Vicuña: “Te pregunto con todo respeto, es noticia Eugenia por estar con Mauro cuando una jueza dijo que no debía estar cerca de sus hijas con Wanda”, lanzó. Sin ocultar su cansancio ni su incomodidad, el actor respondió de forma tajante: “No sé hermano, vengo viajando 14 horas, yo tampoco sé, estoy supercansado, de verdad”.

Más tarde, en una entrevista con Puro Show, Vicuña profundizó sobre cómo vive el hecho de ser involucrado en temas que ya no forman parte de su vida: “Son temas que no son mis temas, que lo único que tengo en común son mis hijos, entonces cuando me tratan de dar un rol o un lugar me incomoda”, admitió.

En un tono reflexivo, agregó: “Más allá de lo que me pase a mí, es algo que no puedo manejar, así que la clave ahí está en la aceptación y en poder entender y desdramatizar, hasta donde se pueda. Porque así es la vida, está todo bien”.

Con su característica diplomacia, Vicuña volvió a dejar en claro que prefiere mantenerse al margen de las controversias mediáticas, sobre todo cuando no lo involucran directamente.