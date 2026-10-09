Maxi Ghione habló de su novia tras ser detenido por presuntas amenazas: "No voy a decir el nombre..."

El chat de Maxi Ghione

Maxi Ghione negó haber amenazado al hombre que lo denunció

En el intercambio con Nancy Duré, el actor también fue consultado sobre las acusaciones que dieron origen a la investigación judicial. Al ser preguntado por el consumo de sustancias al que había hecho referencia en su video, respondió: “Sí, de manera excepcional. No soy un consumidor asiduo”.

Por otra parte, rechazó haber amenazado al denunciante y sostuvo que la presencia de armas en su vivienda pudo haber dado lugar a una interpretación que cuestiona. “Por supuesto que no fue así. Sería incapaz. Nancy, cada persona que viene a mi casa, lo primero que ve son las armas. Hay en todos lados. Eso da perfectamente pie para inventar algo así. Es simple: la policía viene, ve mis armas y dice ‘sí, lo amenazó’”, afirmó.

Las declaraciones del actor se producen mientras avanza la investigación por los hechos denunciados en su vivienda de Lehmann, en la provincia de Santa Fe.