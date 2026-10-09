Maxi Ghione habló de su novia tras ser detenido por presuntas amenazas: "No voy a decir el nombre..."
El actor mantuvo un intercambio privado con Nancy Duré, en el que explicó por qué prefiere preservar la identidad de su pareja.
Maxi Ghione volvió a referirse al episodio que derivó en su detención en Santa Fe y habló sobre las consecuencias personales que atravesó en los últimos días. En un intercambio de mensajes con la periodista Nancy Duré, el actor dio su versión de los hechos, negó haber amenazado al hombre que lo denunció y contó cómo se encuentra su relación sentimental.
La conversación se conoció en Puro Show, el programa de espectáculos de El Trece. Allí, Duré aclaró que Ghione no tiene previsto dar entrevistas por recomendación de su abogado, aunque accedió a responder algunas preguntas en privado para explicar determinados aspectos de su situación.
Qué dijo Maxi Ghione sobre su novia
Uno de los puntos centrales de la charla fue la relación sentimental del actor. Ghione explicó que no quiere revelar la identidad de su pareja porque ella mantiene un perfil reservado y busca proteger a sus hijos de la exposición pública. “No voy a decir el nombre porque se cuida mucho por sus hijos y es muy reservada”, sostuvo el artista durante el diálogo con la periodista.
Además, reconoció que habló con ella en medio de la repercusión que tuvo el caso y expresó su preocupación por el impacto que atraviesan ambos. “Ayer hablé mucho con ella. Yo la entiendo, debe ser difícil caminar al lado mío en estos tiempos”, manifestó.
Días antes, en un video publicado en sus redes sociales, Ghione había expresado su angustia por las consecuencias del episodio en su vida afectiva. “Todo esto que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo”, había dicho en ese descargo, en el que también pidió disculpas a las personas cercanas que sufrieron por lo ocurrido.
Maxi Ghione negó haber amenazado al hombre que lo denunció
En el intercambio con Nancy Duré, el actor también fue consultado sobre las acusaciones que dieron origen a la investigación judicial. Al ser preguntado por el consumo de sustancias al que había hecho referencia en su video, respondió: “Sí, de manera excepcional. No soy un consumidor asiduo”.
Por otra parte, rechazó haber amenazado al denunciante y sostuvo que la presencia de armas en su vivienda pudo haber dado lugar a una interpretación que cuestiona. “Por supuesto que no fue así. Sería incapaz. Nancy, cada persona que viene a mi casa, lo primero que ve son las armas. Hay en todos lados. Eso da perfectamente pie para inventar algo así. Es simple: la policía viene, ve mis armas y dice ‘sí, lo amenazó’”, afirmó.
Las declaraciones del actor se producen mientras avanza la investigación por los hechos denunciados en su vivienda de Lehmann, en la provincia de Santa Fe.
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