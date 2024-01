Morena Beltrán marca tendencia con su microbikini blanca combinada con un pareo

Morena Beltran 1.png

En las fotos, la rubia deslumbró con un traje de baño de dos piezas que incluye un corpiño triangular simple y una bombacha colaless ultracavada de tiro alto. Pero eso no fue todo, ya que también agregó una falda tipo pareo tejida en marrón que revela la parte inferior del conjunto.

Para el calzado, optó por unas ojotas veraniegas en negro y completó el look con un maquillaje sencillo pero elegante: ojos maquillados con sombras en tonos oscuros, acompañados de máscara de pestañas en negro azabache con efecto de arqueado y tupido.

En tan solo unas horas, la publicación obtuvo casi 95 mil "Me gusta" y cerca de 400 comentarios de los usuarios de la aplicación de fotos.

¿Morena Beltrán le fue infiel a su ex con Lucas Blondel?

"A mí me han contado que la comunicadora y el jugador de Boca están saliendo hace por lo menos cuatro meses, pero sacando cálculos me doy cuenta de que hace dos meses o menos, te diría, ella estaba en pareja con otro futbolista llamado Tomás Mantia", destacó Etchegoyen ampliando su información sobre la periodista y el jugador de Boca Juniors.

Aunque, por si esto fuera poco, Etchegoyen destacó: "No me dan las cuentas para que More, a quien le escribí para consultarle y no me respondió, haya empezado una relación hace cuatro meses, o quizás le fue infiel a su ex, no quiero ahondar pero es todo extraño". Con esto, abrió las puertas a una posible infidelidad.

Luego, cerró: "El jueves 5 de octubre de este año hablé con Tomás Mantia, el ex de Morena, y me dijo que estaban en un buen momento conviviendo juntos. Te cuento este dato porque, según la información que estoy recibiendo, el detonante de la ruptura habría sido Blondel”.