Morena Beltrán le habría sido infiel a su ex con Lucas Blondel

Todos los detalles del romance de Morena Beltrán con Lucas Blondel

blondel beltran

“A mi me han contado que la comunicadora y el jugador de Boca están saliendo hace por lo menos cuatro meses, pero sacando cálculos me doy cuenta que hace dos meses o menos te diría, ella estaba en pareja con otro futbolista llamado Tomás Mantia”, destacó Etchegoyen ampliando su información sobre la periodista y el jugador de Boca Juniors.

Aunque, por si esto fuera poco, Etchegoyen destacó: "No me dan las cuentas para que More, a quién le escribí para consultarle y no me respondió, haya empezado una relación hace cuatro meses, o quizás le fue infiel a su ex, no quiero ahondar pero es todo extraño". Con esto abrió las puertas a una posible infidelidad.

Luego, cerró: "El jueves 5 de octubre de este año hablé con Tomas Mantia, el ex de Morena, y me dijo que estaban en un buen momento conviviendo juntos. Te cuento este dato porque según la info que estoy recibiendo el detonante de la ruptura habría sido Blondel”.