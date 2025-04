Netflix: la película de época y dramática que está basada en una novela

Gracias a un elenco de primer nivel y una adaptación que respeta el espíritu de la novela, esta película se convirtió en un verdadero fenómeno dentro de las propuestas de época que ofrece la plataforma.

Basada en la célebre novela de Jane Austen, "Orgullo y Prejuicio" transporta a los espectadores al siglo XIX para narrar la vida de las hermanas Bennet, cuyo futuro depende de encontrar un matrimonio ventajoso. La historia se centra en Elizabeth Bennet y su complejo vínculo con el orgulloso Sr. Darcy.

Con un relato lleno de malentendidos, sutilezas sociales y profundas emociones, esta película se destaca por reflejar con fidelidad la época, sin perder frescura ni intensidad a lo largo del tiempo.

Cada actor aporta una profundidad única a su personaje, ayudando a consolidar esta producción como una de las mejores adaptaciones de la novela.

Embed - Pride & Prejudice - 20th Anniversary Release Official Trailer - Only in Theaters April 20