"El Eternauta", la serie con Ricardo Darín, es la obra maestra que Netflix prometió

Es decir, definitivamente, una de las bases para el funcionamiento de "El Eternauta" es el formato de su narración. Lo cierto es que la novela gráfica original, en la que se basa la serie, fue publicada en 1957. Ergo, se trata de una historia que acompañó a muchos niños y jóvenes, siendo la primera historia que leyeron, pero que hoy ya son adultos y entienden la vida de otra manera. Y es ese justamente el puntapié que tiene la ficción que estrenó Netflix. Más allá de reivindicar la memoria de Oesterheld y manteniendo su esencia, las licencias creativas fueron, en tan sólo esta ocasión, un punto a favor.

En esta serie no solamente nos encontramos con un relato contemporáneo, sino también con la comprensión de por qué "a lo viejo se lo respeta". El libreto, creado por Ariel Staltari y Bruno Stagnaro, es una representación gráfica de la sociedad actual que, con aires de grandeza, desprecia lo antiguo hasta que le es necesario. Además, también cuenta con tres contrapartes a esto que son esenciales: el valor de la amistad, del respeto y del trabajo en equipo, incluso cuando la desesperación es aterradora. Sin ánimos de spoilear los cuatro episodios que ya tuve la oportunidad de disfrutar, lo que tiene la serie es una metáfora alucinante del país arrasado, entregado a los intereses externos. Un juego perfecto salido de la mente brillante de Staltari y Stagnaro que, a pesar de sus diferencias con la novela gráfica, es una minuciosa radiografía de Argentina.

Pero claro, como digo siempre: ¿cómo sería posible representar semejante libreto sin buenos actores? Uno de mis mayores miedos, cuando se anunció la serie, era sin dudas el elenco. Había que tener mucho ímpetu actoral para poder llevar adelante semejantes personajes. Y, sin dudas, una vez más quedó demostrado que Argentina cuenta con generaciones enteras de grandes intérpretes que son capaces de todo. Por supuesto, con Darín a la cabeza y siendo un perfecto Juan Salvo, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Marcelo Subiotto, Ariel Staltari y Claudio Martínez hacen del elenco principal un grupo perfecto.

Juan Salvo nunca me pareció un personaje fácil. Desde que comencé a analizar la historieta hasta que vi los primeros episodios, entendí que el único capaz de darle vida, sería Darín. Con una comprensión y análisis perfecto a la esencia que plantea Oesterheld en su obra, más la intensa representación que llevaron a la serie, su trabajo es aún más sublime, icónico y excepcional, sin intenciones de exagerar. Ricardo hace las cosas bien siempre, eso no es noticia, pero jugar con la ciencia ficción de la forma que él lo ha hecho con esta producción no es para cualquiera. Y definitivamente el complemento que le dieron los actores anteriormente mencionados con sus personalidades, su propia visión de cada personaje e incluso el trabajo en equipo, hace de esta serie todo mucho más perfecto y hasta realista.

En especial porque, claro, todos están bajo una producción descomunal. Lo cierto es que Netflix apostó por "El Eternauta" y lo hizo a lo grande: desplegando todo su poder para llevar la historia original a la pantalla chica de la manera más similar posible a nivel visual. Una obra de arte fuera de lo común que, sin dudas, le termina de dar el poder a esta serie que lo tiene todo y ya podes disfrutar en la plataforma.