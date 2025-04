Así fue la secuencia completa del gesto intimidante de Santiago Caputo a un fotógrafo en el debate porteño

santiago caputo Antonio Becerra

La escena quedó registrada en un video del momento en el que el ingresa al edificio sin hacer declaraciones a la prensa. Segundos después, se lo ve registrándose en un mostrador y es ahí donde el reportero gráfico Antonio Becerra, quien trabaja para Tiempo Argentino, comienza a retratarlo. Tras poner su mano sobre el lente de la cámara, en señal de negación, y ante la insistencia del fotoperiodista que continuó disparando el flash, Caputo realizó el gesto intimidante y le tomó una foto a su credencial.

Por su parte, el reportero gráfico debidamente acreditado para cubrir el evento contó: “Cuando se dio cuenta, me miró y me dijo que deje de hacerlo. Yo seguí sacando. Fue ahí cuando me agarró la credencial que yo tenía colgada del cuello, la miró, sacó su celular de un bolsillo y le sacó un par de fotos. Después me miró y me dijo: ‘Vos sos un desubicado’”, relató el fotógrafo a Tiempo Argentino.

Si bien la acción fue considerada un amedrentamiento por la posición de poder que ocupa Caputo en el organigrama del Ejecutivo —a pesar de no tener un cargo público, el presidente recientemente lo definió como “segunda instancia de control político”, por encima de Guillermo Francos—, finalmente el fotógrafo que el asesor intentó intimidar, llamado Antonio Becerra, cargó los retratos de Caputo en sus redes sociales.

No fue este el único incidente protagonizados este año por Caputo. En febrero pasado, interrumpió abruptamente una entrevista de Javier Milei con Jonathan Viale luego de que estallara el escándalo por la criptomoneda $LIBRA, para decirle algo al oído al Presidente.

Al respecto, Viale reveló que fue al momento de realizar la última pregunta del reportaje cuando Caputo apareció desde detrás de las cámaras y se metió en el plano para hablarle a Javier Milei sobre una mención hacia Mariano Cúneo Libarona.

Otro de los hechos que puso en el centro de la escena al asesor de Milei se registró en el Congreso durante la Apertura de Sesiones Ordinarias, a principios de marzo, cuando increpó al diputado radical Facundo Manes en un pasillo luego de un cruce del neurocientífico con el presidente Javier Milei.