Netflix: cómo es "La Bella y el Sr. Romántico", la serie de más de 50 capítulos que es furor

De qué trata “La Bella y el Sr. Romántico”

“Park Do Ra es una mujer brillante y valiente, con una personalidad desafiante, que se convirtió en una actriz de primera porque su madre, Park Mi Ja, dijo que era la única forma de escapar de la pobreza. Después de ganar fama y fortuna como una estrella top, todo lo que Do Ra quiere es descansar y disfrutar de sus riquezas, pero su madre sigue causando problemas. Mi Ja siempre se adorna con lujo, incluso más que cualquier estrella top, gracias al éxito de Do Ra. Sin embargo, Mi Ja quiere más", narra la sinopsis oficial.

Do Ra no puede manejar su apretada agenda debido a los deseos de Mi Ja y quiere dejar su nuevo drama ‘Amor directo’, pero no puede porque conoció a su primer amor, Go Pil Seung, el asistente de dirección. Pil Seung es apasionado por su trabajo pero intenta dejar ‘Amor directo’ por Do Ra, quien fue muy especial para él cuando era joven. Desafortunadamente, recibe una asignación inusual para liderarla exclusivamente. El desafío de Do Ra será encontrar su felicidad al escapar de los deseos interminables de su madre.

Reparto de “La Bella y el Sr. Romántico”

Im Soo-hyang como Park Do-ra / Kim Ji-young

Lee Seol-ah como Park Do-ra de adolescente

Ji Hyun-woo como Go Pil-seung

Moon Seong-hyun como Go Dae-chung / Go Pil-seung de adolescente

Cha Hwa-yeon como Baek Mi-ja

Yang Dae-hyuk como Park Do-sik

Lee Sang-jun como Park Do-jun

Yoon Yoo-sun como Kim Sun-young

Lee Doo-il como Go Hyun-cheol

Im Ye-jin como So Geum-ja

Lee Young-eun como Go Myeong-dong

Park Sang-won como Gong Jin-taek

Lee Il-hwa como Jang Soo-yeon

Go Yoon como Gong Jin-dan

Kim Hye-sun como Hong Ae-kyo

Jung Jae-soon como Gong-sook

Han Soo-ah como Gong Ma-ri

Heo Jin como Kim Kkot-bun

Lee Seung-hyung como Hong Jin-gu

Kang Seong-min como Cha Bong-su

Won Yu-jin como Jo Bi-bi

Nam Jung-gyu como Lee Jae-dong

Park Geun-hyung como Kim Joon-seop

Tráiler de “La Bella y el Sr. Romántico”

Embed - [Trailer] Beauty and Mr.Romantic | Coming to Viu this 13 Apr!