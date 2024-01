Netflix: de qué trata "Chico come universo", una de las series del momento

De qué trata "Chico come universo"

“Eli Bell solo intenta seguir su corazón y entender lo que significa convertirse en un buen hombre, pero el destino se empeña en obstaculizarle el camino”, explica la sinopsis oficial.

"Chico come universo no solo es una adaptación audiovisual; es un recorrido emocional a través de los desafíos y los vaivenes de la adolescencia en un entorno repleto de contradicciones. En esta épica historia del paso a la vida adulta de un niño, ambientada en la Brisbane (Australia) de los años 80, la magia y la inocencia de la juventud se mezclan con la brutal realidad del mundo adulto. Un padre fallecido, un hermano mudo, una madre exdrogadicta, un padrastro camello y un canguro asesino. Eli Bell solo intenta seguir el dictado de su corazón y entender qué significa convertirse en un hombre bueno, pero el destino no para de ponerle obstáculos en su camino”, dice una segunda sinopsis oficial.

Este proyecto no solo sobresale por su elenco y equipo creativo de alto calibre, sino también por su fidelidad a la novela original de Dalton. El relato que indaga en asuntos como el amor, la hermandad y las sorpresas inesperadas de la vida, se mantiene como el núcleo emocional de la narrativa. En este sentido, transporta a la audiencia a la Brisbane de los 80 de forma genuina y está disponible desde este 11 de enero en streaming.

Tráiler de "Chico come universo"

Reparto de "Chico come universo"

