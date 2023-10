Pampita le contestó a Juli Puente en Bailando 2023: "A la fila, mi amor"

En ese momento, la modelo aprovechó para cruzarla en vivo. "Dijo que yo le dije que vaya al camarín para tocarle la cola", afirmó y Puente respondió:"No, ellos me sacaron de contexto". A lo que Pamipita dijo: "Dale, decí la verdad, que al camarín viniste solita y yo estaba con mi equipo y dije '¿vieron el cuerpo que tiene esta mujer?'".

Y agregó: "Pero no te toqué la cola, no te llamé para que vayan a que te toquen la cola. Para mí, quería titulares para los portales mañana. Así que... qué bueno que lo aclaramos cara a cara".

Puente quiso explicar la situación: "Grabamos juntas un programa y el equipo de Pampita es un amor, yo los conozco a todos, y fui al camarín y ella hizo un comentario de mi cuerpo". La jurado interrumpió y aclaró: "Viniste solita al camarín, no te dije 'vení al camarín'".

"Sí, porque te quería saludar, porque te amo", expresó Puente y la modelo le respondió sin piedad "¿Por qué inventaste esto hoy?".

"No lo inventé, no me dejaron que lo explique", aseguró la influencer. "A la fila, mi amor", cerró la discusión Pampita.