El “motorhome” volvió a la escena: recrearon el escándalo de Pampita, la China Suárez y Benjamín Vicuña con IA
Luis Ventura utilizó inteligencia artificial para revivir uno de los episodios más recordados de la farándula argentina.
Desde el arranque de la nueva etapa de A la Tarde, Luis Ventura apostó a una propuesta llamativa: recrear con inteligencia artificial algunos de los escándalos más icónicos del mundo del espectáculo. En la última emisión, el foco estuvo puesto en uno de los episodios más resonantes de los últimos años.
Se trata del recordado conflicto entre Pampita, Benjamín Vicuña y China Suárez, que estalló durante el rodaje de El hilo rojo en 2015. Aunque pasaron más de once años, el episodio conocido como “Motorhome gate” o “Palta gate” sigue generando repercusión y debate.
Las imágenes generadas con IA mostraron una reconstrucción de aquel momento: Pampita aparece en un bar, recibiendo un llamado que la alerta sobre la situación. A partir de ahí, la escena la muestra dirigiéndose rápidamente al set de filmación para confirmar lo que estaba ocurriendo entre su entonces pareja y la actriz.
En la recreación, la China Suárez es retratada envuelta en la ya famosa manta de Nepal, aunque con una diferencia respecto a los relatos originales: aparece más vestida que lo que Pampita había descrito en su momento, un detalle que no pasó inadvertido para los espectadores.
De esta manera, el programa volvió a poner en agenda uno de los escándalos más comentados de la farándula local, ahora con una vuelta de tuerca tecnológica que mezcla memoria, polémica y nuevas formas de narrar historias que marcaron a la opinión pública.
La propuesta no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron tanto sobre el uso de la inteligencia artificial para recrear hechos reales como sobre la vigencia del escándalo. Mientras algunos celebraron la creatividad del segmento, otros cuestionaron los límites entre la reconstrucción y la ficción, en un caso que, más de una década después, sigue despertando interés y controversia.
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