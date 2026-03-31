El “motorhome” volvió a la escena: recrearon el escándalo de Pampita, la China Suárez y Benjamín Vicuña con IA

La propuesta no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron tanto sobre el uso de la inteligencia artificial para recrear hechos reales como sobre la vigencia del escándalo. Mientras algunos celebraron la creatividad del segmento, otros cuestionaron los límites entre la reconstrucción y la ficción, en un caso que, más de una década después, sigue despertando interés y controversia.

Embed