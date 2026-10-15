Estreno imperdible en HBO Max: de qué trata la nueva serie protagonizada por Catherine Zeta-Jones
Una ficción de suspenso, acción y humor negro que sigue a una exnarcotraficante obligada a enfrentarse con su pasado después de dos décadas alejada del crimen.
HBO Max incorpora a su catálogo una producción internacional que combina persecuciones, secretos y una protagonista con una historia marcada por el mundo criminal. Se trata de una serie encabezada por Catherine Zeta-Jones, quien interpreta a una mujer que consiguió dejar atrás su antigua vida, pero que deberá volver a enfrentarse con sus enemigos cuando su tranquilidad se vea amenazada.
La ficción presenta una trama en la que el pasado y el presente chocan de manera inesperada. Después de pasar 20 años alejada del narcotráfico internacional, Jackie Price construyó una vida de lujo y comodidad, convencida de que había dejado atrás los peligros que alguna vez la rodearon.
Sin embargo, todo cambia cuando descubre que un grupo de asesinos profesionales fue contratado para encontrarla y acabar con su vida. A partir de ese momento, la protagonista deberá recurrir a sus antiguos conocimientos para sobrevivir y evitar que sus perseguidores se adelanten a sus movimientos.
Con una combinación de acción, intriga y humor oscuro, la producción propone una historia de alto riesgo en la que una mujer con un pasado criminal tendrá que demostrar que todavía puede enfrentarse a sus enemigos.
De qué trata Kill Jackie
La historia sigue a Jackie Price, una exnarcotraficante internacional que logró abandonar el mundo del crimen y construir una existencia completamente diferente. Durante dos décadas, mantuvo distancia de las actividades ilegales que marcaron su pasado y se acostumbró a disfrutar de una vida de lujo, rodeada de viajes y obras de arte.
Pero esa aparente tranquilidad llega a su fin cuando descubre que siete asesinos de élite fueron contratados para matarla. El grupo, conocido como los Seven Demons, representa una amenaza que la obliga a replantearse todo lo que había conseguido construir durante los últimos 20 años.
Frente a ese escenario, Jackie debe decidir cómo actuar para mantenerse con vida. En lugar de limitarse a escapar, opta por tomar la iniciativa y localizar a quienes quieren asesinarla antes de que ellos puedan encontrarla.
La decisión desencadena una persecución en la que la protagonista vuelve a utilizar recursos y habilidades que creía haber dejado definitivamente atrás. Su experiencia en el mundo criminal se convierte en una herramienta fundamental para anticiparse a los movimientos de sus adversarios.
A medida que avanza la historia, los secretos del pasado adquieren cada vez más importancia. La serie combina enfrentamientos, situaciones de peligro y momentos de humor negro para desarrollar una trama en la que Jackie deberá demostrar hasta dónde está dispuesta a llegar para sobrevivir.
Reparto de Kill Jackie
La producción tiene como figura central a Catherine Zeta-Jones, actriz reconocida por su trayectoria en el cine y la televisión. Además de interpretar a la protagonista, también participa como productora ejecutiva de la ficción.
El elenco reúne a intérpretes de distintas nacionalidades que dan vida a los personajes vinculados con la historia de Jackie Price.
Entre los principales integrantes del reparto se encuentran:
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Catherine Zeta-Jones como Jackie Price.
Daniel Ings como Sam.
Sidse Babett Knudsen como Karenina.
Julian Rhind-Tutt como Friedrich.
Óscar Jaenada.
Hattie Hook.
Darci Shaw.
Raff Law.
Christine Adams.
Julian Barratt.
Ron Perlman.
La ficción fue producida por Fremantle y Steel Springs Pictures, en colaboración con Deabru Kalea Filmeak. Su equipo creativo reúne profesionales vinculados con producciones de tono criminal y de acción, una combinación que se refleja en la historia y en el desarrollo de sus personajes.
El rodaje se realizó durante seis meses en Bilbao y otras localidades del País Vasco, además de contar con escenarios británicos. Estos espacios aportan variedad visual a una trama que se desarrolla en distintos escenarios y acompaña los movimientos de la protagonista.
Trailer de Kill Jackie
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