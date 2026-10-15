Estreno imperdible en HBO Max: de qué trata la nueva serie protagonizada por Catherine Zeta-Jones

Pero esa aparente tranquilidad llega a su fin cuando descubre que siete asesinos de élite fueron contratados para matarla. El grupo, conocido como los Seven Demons, representa una amenaza que la obliga a replantearse todo lo que había conseguido construir durante los últimos 20 años.

Frente a ese escenario, Jackie debe decidir cómo actuar para mantenerse con vida. En lugar de limitarse a escapar, opta por tomar la iniciativa y localizar a quienes quieren asesinarla antes de que ellos puedan encontrarla.

La decisión desencadena una persecución en la que la protagonista vuelve a utilizar recursos y habilidades que creía haber dejado definitivamente atrás. Su experiencia en el mundo criminal se convierte en una herramienta fundamental para anticiparse a los movimientos de sus adversarios.

A medida que avanza la historia, los secretos del pasado adquieren cada vez más importancia. La serie combina enfrentamientos, situaciones de peligro y momentos de humor negro para desarrollar una trama en la que Jackie deberá demostrar hasta dónde está dispuesta a llegar para sobrevivir.

Reparto de Kill Jackie

La producción tiene como figura central a Catherine Zeta-Jones, actriz reconocida por su trayectoria en el cine y la televisión. Además de interpretar a la protagonista, también participa como productora ejecutiva de la ficción.

El elenco reúne a intérpretes de distintas nacionalidades que dan vida a los personajes vinculados con la historia de Jackie Price.

Entre los principales integrantes del reparto se encuentran:

Catherine Zeta-Jones como Jackie Price.

Daniel Ings como Sam.

Sidse Babett Knudsen como Karenina.

Julian Rhind-Tutt como Friedrich.

Óscar Jaenada .

Hattie Hook .

Darci Shaw .

Raff Law .

Christine Adams .

Julian Barratt .

Ron Perlman.

La ficción fue producida por Fremantle y Steel Springs Pictures, en colaboración con Deabru Kalea Filmeak. Su equipo creativo reúne profesionales vinculados con producciones de tono criminal y de acción, una combinación que se refleja en la historia y en el desarrollo de sus personajes.

El rodaje se realizó durante seis meses en Bilbao y otras localidades del País Vasco, además de contar con escenarios británicos. Estos espacios aportan variedad visual a una trama que se desarrolla en distintos escenarios y acompaña los movimientos de la protagonista.

Trailer de Kill Jackie