Patricia Sosa liquidó a la China Suárez y recordó su enemistad con Valeria Lynch

“Team Wanda, obviamente. Eso no se pregunta”, dijo sin dudar la artista y sorprendió a todos. “Me parece que es más coherente. Tiene sentido lo que pide, tiene muchos hijos y está peleando por lo suyo”, enfatizó.

Lejos de terminar ahí, Sosa trató de “robamaridos” a Suárez: “A mí no me gusta que vaya atrás de hombres casados. Soy vieja, chicos, soy de una generación vieja y tengo un matrimonio de cincuenta años. ¡Acumulamos experiencia!”.

Pese a su letal definición, Patricia Sosa se encargó de aclarar que ella no juzga: “Igual yo no la juzgo desde ese lado. Creo que no me gusta la situación, pero no juzgo a la gente”.

patricia sosa

Su mala relación con Valeria Lynch

Desde hace algunos años, la buena relación y la gran amistad que había entre Patricia Sosa y Valeria Lynch llegó a su fin. A partir de ese entonces, protagonizaron varios entre dichos y ya el vínculo no tuvo marcha atrás y todo fue de mal en peor.

"¿Te molesta que te digan preguntando por tu vínculo con Valeria Lynch?", preguntó el notero. "Me molesta muchísimo", respondió Patricia, picante.

Ante esto, le volvió a consultar: "¿En algún momento se va a dejar de preguntar este tema?. "Espero que si porque me tienen harta", respondió Sosa un poco molesta por tener que tocar ese tema, una vez más.