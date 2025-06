El emotivo mensaje de Nicolás Cabré tras la muerte de su mamá: "Volá alto"

La imagen elegida tiene un tinte especial: se trata de una fotografía coloreada a mano, en la que se ve a Cristina de niña, con un vestido sin mangas amarillo, con lunares de colores y una vincha haciendo juego. El detalle de época está explicado en una nota manuscrita que acompaña la foto: fue tomada durante los carnavales del año 1956.

Cristina había llevado una vida alejada de los medios y con un perfil bajísimo, al igual que su pareja, Norberto Cabré, con quien formó una familia de trabajadores. Juntos tuvieron dos hijos, Duilio y Nicolás, a quienes criaron con valores simples y mucho apoyo. En el caso del actor, ella fue un sostén fundamental desde los primeros pasos en la televisión, cuando siendo apenas un nene ya empezaba a destacarse frente a cámara.

Los hermanos estuvieron juntos durante los trámites funerarios, y decidieron en común acuerdo no realizar un velorio. En los últimos tiempos, Cristina salía poco de su casa: solo cruzaba a la esquina para tomar un café y charlar con algunas vecinas. Su salud estaba deteriorada por las secuelas que le había dejado el cigarrillo, una adicción que arrastró durante años.

Cabré, que rara vez habla en público sobre su familia, ya había recordado a su padre -fallecido de forma inesperada en 2016- en alguna que otra entrevista, siempre con palabras de admiración. "Siempre digo que ojalá sea con Rufi un dos por ciento lo que fue mi papá conmigo. Me enseñó a valorizar lo que tiene valor. Me apoyó y me acompañó. Siempre trato de recordar lo que él me enseñó, la simpleza de la vida, de los afectos y el cariño, lo que realmente es importante", había dicho entonces.