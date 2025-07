Paula Chaves habló de la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi: qué dijo

Abordada a la salida del programa Olga, Paula se tomó un momento para respaldar públicamente a sus dos compañeros. "Hablé antes del comunicado. Están como estaría cualquier persona que se separa es mucho tiempo, es lo que dijeron ellos, me parece que fue perfecto y resume y no siempre tiene que pasar algo, pero para mí es como que necesiten armar el cuentito para que sea mediático", expresó Chaves, haciendo hincapié en la necesidad mediática de encontrar un "motivo" para las rupturas. Además, agregó: "Ellos fueron muy claros, sacaron un comunicado, fueron superhonestos con su situación y me parece que tenemos que aprender a entender que puede ser porque algo se desgasta después de muchos años y ellos necesitan este tiempo".