HBO Max confirmó que "The Big Bang Theory" tendrá un spin off: los detalles

HBO Max ha anunciado la luz verde para "Stuart Fails to Save the Universe", un nuevo spin-off de la aclamada serie "The Big Bang Theory". Esta nueva comedia, producida por Chuck Lorre Productions en asociación con Warner Bros. Television, promete expandir el querido universo de los nerds más famosos de la televisión. La serie contará con la producción ejecutiva de los creadores nominados al Emmy Chuck Lorre y Bill Prady, a quienes se suma Zak Penn.