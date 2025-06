Pepe Cibrián tras quedar afuera de los Martín Fierro de Teatro: "Soy Favaloro en mi profesión"

Visiblemente molesto, Cibrián continuó: “Me sorprendió. Yo no cobro por sentarme en una silla, ni pretendía que me dieran ningún galardón. Que me invitaran obviamente no me lo merezco. Lo veré por YouTube. Dios quiera que, en algún lugarcito de la historia, quede constancia de que formé parte del teatro argentino. Creo que sí. ¡Viva el teatro!”

Si bien aclaró que su reacción no nace del rencor, dejó en claro el peso simbólico de su exclusión: “No lo digo desde el resentimiento, tengo 77 años, soy un señor muy serio, con una trayectoria. Que no me inviten no afecta a mi historia ni a quién soy. Pero es como si hicieran un Martín Fierro a la medicina y no invitaran a Favaloro. Yo soy Favaloro en mi profesión. He formado a miles de actores que hoy son figuras”.

Para cerrar, Cibrián reflexionó ante lo ocurrido: “Me duele muchísimo. No por mí, sino por mis padres, por todos los que nombré, por la falta de respeto a trayectorias que han modificado la historia de este país”.