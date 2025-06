Chano anunció que está grabando nuevo disco: "La verdadera vida"

El mensaje rápidamente se viralizó entre sus fans, que no tardaron en manifestar su apoyo y ansiedad por conocer las nuevas canciones. Aunque no dio detalles sobre la fecha de lanzamiento ni sobre el contenido del disco, Chano dejó claro que se trata de un trabajo muy especial, posiblemente el más significativo de su carrera.

Se viene un nuevo disco de Chano: Qué dijeron sus fanáticos ante esta noticia

Sus seguidores no tardaron en reaccionar al mensaje de Chano. En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios de apoyo, cariño y ansiedad por escuchar el nuevo material ya mismo. Muchos destacaron la emoción de ver al cantante tan conectado con su música y celebraron este momento como un renacer artístico y personal.

Algunos de los mensajes fueron: "Me llenas el alma, esta es la noticia más linda de los últimos tiempos... pasando una situación familiar muy dificil, me haces sonreir aún cuando estoy desbordada de tristeza", "me levante viendo esto y me hiciste el día entero".

A su vez, le pidieron adelantos, "Chano si decis al menos el nombre de una canción no me enojo", expresó una usuaria, y todo indicaría que próximamente por esa misma red daría a conocer lo que se viene, mientras tanto sus fans deberan armarse de paciencia y esperar.

chano fans.jpg