Petrona Jerez se hartó de Gran Hermano y disparó contra la producción: "Turbio"

"Estoy desesperada por volverme a Tucumán, no quiero pisar más Buenos Aires", disparó la tucumana, visiblemente molesta. Sin dar demasiados detalles, pero dejando entrever que hay mucho por detrás de cámaras que no se cuenta, Petrona expresó: “Pasaron cosas turbias, situaciones que me parecería correcto sacar a la luz, pero por ahora me las guardo. Hubo actitudes dentro de la casa que me parecieron directamente cancelables”.

La exconcursante, que se ganó tanto el cariño como la polémica del público por su fuerte personalidad, también apuntó contra el tratamiento mediático que recibió luego de su salida. “Ceferino Reato me destroza por pavadas. Por suerte, Laurita Ubfal me bancó, sé que me defendió. Mi familia me mandó todos los recortes y clips de lo que se dijo”, comentó con tono desafiante.

En ese sentido, dejó en claro que no tiene intención alguna de volver a sentarse en los estudios del debate: “No creo que vuelva a aparecer por ahí. Prefiero evitar ese circo. Soy calentona, lo reconozco, a veces se me escapan cosas, pero hay muchas posturas que no comparto en absoluto”.

patrona contra la producción gh.mp4

La tensión con el ciclo y la producción parece haber tocado un punto sin retorno. Petrona fue contundente: “Sí o sí tengo que regresar a Tucumán, y ahí me borro del mapa. Desaparezco”.

Como frutilla del postre, confirmó su ausencia en la gran final del certamen: “No voy a ir. A los del interior nos hacen creer una cosa y después te muestran otra. No muestran todo, muestran lo que no es”.

En medio del clima de festejo que se respira en la recta final de Gran Hermano, la tajante decisión de Petrona Jerez y sus declaraciones explosivas caen como una bomba, dejando en evidencia tensiones internas y un malestar profundo con el detrás de escena del programa más visto de la televisión argentina.