Premios Martín Fierro 2024: qué comerán los famosos en la gala de la televisión

La velada comenzará con un refrigerio compuesto por cuatro bocados típicos: humita, tomaticán, empanada y tartar de trucha. Este aperitivo será seguido por una entrada sofisticada, que incluirá un zócalo de garbanzo especiado, jamón crudo, queso mascarpone, esponja de albahaca, tomates asados y una delicada crema de arveja-lima.

El plato principal será un lomo de novillo acompañado de texturas de zanahorias asadas en miso, emulsión de zanahoria y chocolate blanco, roll de papa y ajo negro, todo coronado con una salsa de mostaza a la antigua.

Para finalizar la experiencia gastronómica, los invitados podrán deleitarse con un postre cremoso de limón, complementado con confitura de frambuesas, crema de lima, crocante de chocolate blanco y almendras.

La razón por la que Marcelo Tinelli no irá a los Martín Fierro

La gala de los Martín Fierro se acerca y la expectativa es máxima. Sin embargo, una noticia sacudió al mundo del espectáculo: Marcelo Tinelli no asistirá a la ceremonia que se celebrará el próximo 9 de septiembre.

Según trascendió, el conductor comunicó hace varios meses a la organización que no podría estar presente debido a compromisos laborales en el exterior. Ángel de Brito ahondó en el tema y aseguró que Tinelli le había confesado que viajaría para visitar a su hija, Candelaria. "Tinelli no va al Martín Fierro, él me dijo que se iba a ver a la hija, a Cande", comentó el conductor.

Si bien la versión oficial habla de un viaje, muchos se preguntan si hay otros motivos detrás de esta decisión. Algunos especulan que Tinelli podría estar molesto con la organización de los premios o que simplemente prefiere mantenerse al margen de la farándula. Lo cierto es que su ausencia es un golpe duro para la ceremonia. El conductor es una de las figuras más importantes de la televisión argentina y su presencia siempre genera gran expectativa.

A pesar de no estar presente en la gala, el Bailando está nominado en varias categorías, incluyendo mejor reality y mejor jurado. "En esa categoría, el oriundo de Bolívar compite contra Gran Hermano (Telefe) -Santiago del Moro-, y Pasaplatos (El Trece) -Carina Zampini-", destacó Ángel de Brito. Con la ausencia de Tinelli, la competencia por los Martín Fierro se pone más interesante que nunca.