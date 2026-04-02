Impacto en Gran Hermano: Andrea del Boca tuvo un accidente en medio de una prueba en vivo

Embed - VISIONSHOW on Instagram: " Andrea del Boca protagonizó un inesperado accidente mientras participaba en una prenda por el presupuesto semanal. El incidente ocurrió en el marco de los desafíos para asegurar el presupuesto de la casa. Recientemente, el grupo ha enfrentado dificultades económicas, contando con solo el 25% del presupuesto total para las compras semanales. #AndreaDelBpca #visionshow" View this post on Instagram

Placa de nominados de esta semana

Con voto negativo, estos son los participantes que podrían abandonar la casa el próximo lunes.

Andrea, fulminada

La Maciel, fulminada

Zilli

Cinzia

Yipio

Eduardo

Lola

Manu

Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada las 24 hs

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.