Impacto en Gran Hermano: Andrea del Boca tuvo un accidente en medio de una prueba en vivo
Tanto Gran Hermano Generación Dorada como la actiz continúa siendo foco de atención con situaciones que no pasan desapercibidas.
Un momento de tensión se vivió dentro de la casa de Gran Hermano cuando Andrea del Boca sufrió un percance inesperado en medio de una de las pruebas semanales. La situación generó inmediata preocupación entre sus compañeros, que no dudaron en asistirla al notar que algo no estaba bien.
El incidente ocurrió durante un desafío clave para definir el presupuesto de la semana, en el que los participantes debían cumplir distintas consignas para sumar recursos. En ese contexto, la actriz intentó atrapar un globo con agua, pero el intento no salió como esperaba y el objeto terminó impactando de manera imprevista.
Tras el golpe, Andrea expresó que no veía con normalidad, lo que encendió las alarmas dentro de la casa. Rápidamente, el resto del grupo se acercó para ayudarla en medio de un clima de nerviosismo por lo ocurrido.
El episodio se dio además en un momento sensible para los jugadores, que vienen acumulando dificultades en las pruebas y cuentan con un presupuesto muy limitado. En los últimos días, lograron apenas el 25% del total destinado a las compras semanales, lo que suma presión a cada desafío.
Aunque el susto fue grande, hasta el momento no se conocieron detalles que indiquen consecuencias de gravedad, y todo apuntaría a que el incidente no pasó a mayores.
Placa de nominados de esta semana
Con voto negativo, estos son los participantes que podrían abandonar la casa el próximo lunes.
- Andrea, fulminada
- La Maciel, fulminada
- Zilli
- Cinzia
- Yipio
- Eduardo
- Lola
- Manu
Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada las 24 hs
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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