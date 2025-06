Prime Video estrena "We were Liars": las autoras revelan detalles de la nueva serie

Tal es así que, sobre este cambio así como la forma en la que se escogen actores para una adaptación, al igual que la mejor descripción de la serie, la hablamos con E. Lockhart, Julie Plec y Carina Adly MacKenzie. La escritora del libro y las showrunners de la tira revelaron detalles de "We were liars" y el proceso de producción en exclusiva con minutouno.com.

eramos mentirosos Foto: (Prime Video)

La entrevista completa con E. Lockhart, Julie Plec y Carina Adly MacKenzie

Si hay algo que, como fiel lectora, pero también crítica me fascina es cómo un guionista sabe qué libro se puede convertir en una serie tan atrapante como lo es "We were liars". Si bien la historia escrita por E. Lockhart es fascinante ya desde el vamos, la realidad es que adaptarla no es tarea fácil. Por eso Julie Plec explicó: "Carina y yo, cuando leímos el libro, ambas tuvimos una alegría y un amor tan profundo por este libro y fue una asombrosa montaña rusa de emociones que tomó 10 años, pero estábamos decididas a que algún día podríamos y esperábamos poder contar esta historia".

"Así que estamos muy agradecida con Emily quien realmente tuvo que ver con dejarnos hacer esto", afirmó quien fuera también la creadora de "The Vampire Diaries". En tanto, E. Lockhart aseguró: "Tuve una gran aventura. Este libro salió hace 11 años y tener adaptado un libro que es tan viejo es entrar en una nueva vida, en un nuevo medio y expandirlo, desarrollarlo, interpretado por actores, directores y cineastas. Se sintió como una gran aventura narrativa para mí".

Luego de esto, las creadoras de "We were liars" hablaron del elenco y cómo fue trabajar con personajes que ya estaban creados, pero solo había que llevarlos a la vida real. "Fui parte del proceso de casting y fue realmente fascinante y emocionante", dijo Lockhart en exclusiva con minutouno.com, para después desarrollar cómo fue el mismo con la huelga de guionistas de por medio. A su vez, la escritora habló de la manera en la que el trabajo de Emily Alyn Lind la cautivó de tal forma para poder seleccionarla como su famosa Cadence.

Entrevista 1 we were liars

"Una antigua profesional, o debería decir una joven profesional. Ella ha trabajado durante años, la gente la conoce por Gossip Girl y Ghostbusters. Ella fue una de nuestras favoritas todo el tiempo, pero nos decidimos completamente por ella después de ver todas las actrices que respiran menores de 24 años", aseveró la autora. En lo que respecta a Carina Adly MacKenzie, ella reveló sobre esto: "Personalmente me gusta tener muchas conversaciones con actores, así que una vez que estábamos reduciendo a la gente, empezamos a hablar mucho con ellos".

De hecho, para dar un ejemplo de esto, explicó: "La audición de Mamie Gummer para Carrie fue mágica, pero las pequeñas conversaciones que tuvimos antes y después de su audición nos hizo enamorarnos de ella". A su vez, MacKenzie hizo referencia a su relación y la de Julie Plec con Candice Accola quien le da vida a Bess: "Julie y yo hemos trabajado con Candice antes, así que cualquier oportunidad para traerla era una alegría. Ella se ganó ese papel y nos hizo muy felices".

"Pero sí, creo que encontramos personas que encararon la mayor parte de las cosas que estábamos tratando de encontrar en estos personajes. Y luego trabajas junto con el actor y hablas con ellos sobre quién crees que es este personaje, leen todos los libros y encuentran su versión de ellos, lo que es realmente especial", cerró la guionista sobre este tema.

Embed - Éramos Mentirosos - Tráiler Oficial | Prime Video España

Aún así, con total sentimentalismo, contaron qué desean que los espectadores conserven después de conocer la historia gracias a la serie. "Grandes sentimientos", lanzó MacKenzie de manera tajante. A esto, Julie Plec le sumó: "Queremos que la gente realmente se sume a la montaña rusa emocional con nosotras, pero también queremos que se vayan pensando no solo en qué divertido fue vivir un verano en una isla privada o lo soñador que fue ver a estos dos jóvenes que se enamoran por primera vez, sino que también realmente se pregunten lo bueno y se hagan las preguntas difíciles sobre la complicidad, y rendición de cuentas y consecuencias cuando se trata de los errores que a veces nuestros padres y nosotros incluidos podemos cometer".

"Todo esto en un mundo siempre cambiante, donde se supone que debemos cuidarnos el uno al otro, y no volverse el uno contra el otro", dijo después y continuó: "Así que hay muchas cosas geniales, temas adultos realmente fuertes que deberían hacer pensar a la gente, además de toda la buena diversión aspiracional como ¿no sería divertido tener un barco con tus mejores amigos y el chico del que te estás enamorando cuando sabes que el sol está reposando en la playa?".

Aún así, Carina afirmó: "También espero que las personas que vean el programa primero, luego vuelvan y lean el libro porque hay cosas en el libro que no están en la serie. Eso es mágico y hay cosas en el programa que no están en el libro y por eso creo que obtienes toda la experiencia si haces ambas cosas. No creo que importe cuál hagas primero". Sin embargo, a esto, Plec le sumó a modo de broma: "Pero si lees el libro primero y alguien te pregunta cómo termina, miente".

De qué se trata We were Liars según las autoras

A pesar de que Carina intentó explicar de qué se trata la serie, ella misma notó que arruinó su descripción, por lo que en palabras sencillas, fue E. Lockhart quien mejor lo explicó para cerrar: "Amnesia, perros lindos, primer amor, migrañas, mejores amigos, adicción al percocet, dinero, tragedia, hermanas".