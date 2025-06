"Ginny & Georgia" de Netflix y "The summer I turned pretty" de Prime Video tienen un paralelismo

Tal es el caso de "Ginny & Georgia", la serie de Netflix que acaba de estrenar su tercera temporada y de "The summer I turned pretty", la serie de Prime Video que termina el próximo 16 de julio. En ambos casos se tocan problemáticas que son contemporáneas a la sociedad actual, en especial a la adolescencia, pero no solamente con la bulimia, la anorexia y las autolesiones, sino también con la depresión en sí misma. El claro ejemplo de esto son Marcus Baker - Ginny & Georgia -, interpretado de manera sublime por Félix Mallard y Conrad Fisher - The summer I turned pretty -, personificado por Christopher Briney.