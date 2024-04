"The Idea of You": la película de Anne Hathaway en Prime Video rompió un récord inesperado

The Idea of You

El avance de "The Idea of You", además, se posicionó en primera posición del top 3 de los tráilers más vistos. El segundo adelanto más visto de una película en streaming pertenece a "Heart of Stone", la cinta de Gal Gadot en Netflix y el tercero es el de "Beverly Hills Cop: Alex F", la cual también pertenece a la empresa de Ted Sarandos. Aún así, los números continúan sin ser suficientes para superar a la historia que protagonizan Nicholas Galitzine y Anne Hathaway.

+ Todos los detalles de "The Idea of you":

Elenco principal que acompaña a Anne Hathaway y Nicholas Galitzine: Ella Rubin como Izzy, Annie Mumolo como Tracy, Reid Scott como Daniel, Perry Mattfeld como Eva, Jordan Aaron Hall como Zeke, Mathilda Gianopoulos como Georgia y Meg Millidge como Claire.

Sinopsis oficial: “Solène Marchand, una madre soltera de 40 años, comienza un inesperado romance con Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de la banda de chicos más popular del planeta, August Moon”.

Tráiler oficial: