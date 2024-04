Fuerte cruce entre Malena Pichot y Andrés Calamaro por la Marcha Federal Universitaria

"En el confinamiento, las universidades seguían abiertas como las escuelas y los comercios. Los aeropuertos siguieron con sus actividades normales y no nos vacunaron", escribió con ironía.

Ante este posteo, la humorista respondió: "Viva la universidad pública, Andrés". Y el músico la cruzó: "Si, con los servicios públicos todo bien. Eso es transversal. Supongo que operamos con recetas para evitar más decadencia social y cultural".

Así fue el cruce entre Malena Pichot y Calamaro por la Marcha Federal Universitaria

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/malepichot/status/1782928321942032809?t=JgBgFpiM7dQWJawgxYXJnA&s=19&partner=&hide_thread=false Viva la universidad publica andres. — malena pichot (@malepichot) April 24, 2024

Lejos de terminar ahí, la pelea siguió y se puso más picante. "Hagamos una Argentina mejor, donde hipócritas como Malena lloren leche", agregó Calamaro.

"¿Cómo lloraría leche? ¿En qué sentido lo decís?", siguió la humorista. "Perdiste, amiga. Conmigo nadie se mete", disparó Andrés Calamaro.

Acto seguido, el artista cerró: "No me agrada que me falten el respeto con groserías y mentiras porque soy un transeúnte que camina por la calle y los ciudadanos me tratan genial… Me saludan, me abrazan, me gritan cosas lindas y nos sacamos fotos".