The Idea of You: en qué libro se basa la nueva película de Prime Video con Anne Hathaway

¿En qué libro se basa The Idea of You?

The Idea of You se basa en el libro homónimo de Robinne Lee con el mismo nombre. El relato que se cuenta en este drama es un fanfiction inspirado en Harry Styles el cual fue ampliamente aceptado tras su publicación en 2017. De hecho, el éxito de la novela fue tal que su autora llegó a tener una carrera imparable participando en producciones como Hitch: especialista en seducción, Siete almas y Cincuenta sombras más oscuras.

¿De qué se trata The Idea of You, la película?

La película se enfoca en Solène, una madre soltera de 40 años que comienza un inesperado romance con Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) de 24 años, el cantante principal de August Moon, la “boy band” más popular del planeta. Cuando Solène se ve en la necesidad de acompañar a su hija adolescente en su viaje al festival de música de Coachella, después de que su ex cancelara de último momento, ella tiene un encuentro inesperado con Hayes y hay una chispa instantánea e innegable. Mientras comienzan un vertiginoso romance, no pasa mucho tiempo para que el estatus de superestrella de Hayes presente retos inevitables en su relación, y Solène pronto descubre que la vida bajo la luz de los reflectores puede ser mucho más de lo que ella pensaba. Además de Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, el elenco incluye a Ella Rubin, Reid Scott, Annie Mumolo, Viktor White, Raymond Cham, Jaiden Anthony y Dakota Adan. La película está basada en la aclamada novela del mismo nombre, de Robinne Lee.

Tráiler oficial: