Gran Hermano: la hermana de Furia arremetió contra Catalina y se pelearon en vivo

"Mirá Coy, yo no te voy a decir nada porque la verdad no me interesa", le contestó. Luego, la puso en aprietos y explicó: "Solamente voy a decir esto y no voy a decir más nada porque yo sé muchas cosas y me las contó la propia Furia adentro de la casa". Sin embargo, al mejor estilo Furia, Coy la desafió: "Contá todo. ¿Qué te pensás, que conocés más a mi hermana que yo?".

cata coy

"No me interesa exponer cosas bajas, ni loca. Yo no soy así, aunque no lo creas porque no me conocés", contraatacó la médica. Por su parte, Coy insistió: "¿Entonces para qué lo decís, Cata? Dale, andá a trabajar el amor propio que te va a venir barbaro. Furia te puede enseñar de amor propio y de meditar y de hacer cosas lindas".

Aún así, Cata intentó no darle más importancia y espetó: "No me conocés Coy, cuando Furia te cuente lo que yo soy como persona afuera te vas a tener que callar la boca, besos". En cuanto a la hermana de Juliana, ella continuó: "Cata, yo sé lo que sos como persona. Nos lo mostraste a todos en la tele, así que... basta". Por eso, Cata apuntó: "Seguí juntando la plata que votaron para entrarme al repechaje", continuó Catalina.

"Escucho como un ruidito de mosca que anda ahí dando vueltas", dijo Coy de forma irónica. Allí, Gorostidi remarcó: "A bancarla porque estoy acá. Me parece nefasto lo que hacés, perdón". "Reíte de la vida, Cata. ¡Qué embole que sos! Cata, necesitás un perro. Te sentís re tocada. Aguantá un toque, rajá de acá", finalizó Coy, pero Cata no la dejó cerrar la discusión y acotó: "¿Quién sos, Coy? ¿Quién sos?".