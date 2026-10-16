Quiénes son Julieta, Candela y Jimena, las tres hijas de Fernando Confessore
El reconocido meteorólogo murió a los 58 años. Una de ellas es ingeniera química, otra se dedica al maquillaje profesional y la menor estudia Arquitectura en la UBA.
La muerte de Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo que falleció este viernes a los 58 años tras sufrir un infarto, generó numerosas muestras de afecto y recuerdos sobre su trayectoria profesional y su vida personal. En medio de las despedidas, también se conocieron detalles sobre sus tres hijas: Julieta, Candela y Jimena.
Las jóvenes son fruto de su relación de cuatro décadas con Paula Franco. Aunque Confessore mantenía su intimidad alejada de la exposición pública, en algunas ocasiones compartía en sus redes sociales imágenes de reuniones familiares y viajes junto a sus seres queridos.
Julieta Confessore, la hija mayor del meteorólogo
Julieta es la mayor de las tres hijas de Fernando Confessore y una de las protagonistas de las despedidas que recibió el meteorólogo tras su fallecimiento. A través de las redes sociales, publicó una fotografía de su infancia junto a su padre y le dedicó unas palabras cargadas de emoción: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”.
Además, Julieta se recibió de ingeniera química, un logro que había llenado de orgullo a su papá. En agosto de 2025, el meteorólogo celebró públicamente la graduación de su hija con un mensaje en el que destacó el esfuerzo que había realizado para completar sus estudios.
“Hoy ya tiene su título de ingeniera, pero también se cierra un capítulo, una historia de esfuerzo, constancia y sueños cumplidos. Orgulloso no me alcanza”, escribió en aquella oportunidad.
Candela Confessore y su trabajo como maquilladora
Candela es la segunda hija del meteorólogo y se dedica al maquillaje profesional. Su trabajo está orientado especialmente a novias, quinceañeras y eventos sociales. Según la información difundida sobre su actividad, desarrolla su labor tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Pinamar, donde ofrece sus servicios para distintas ocasiones.
A diferencia de su padre, cuya popularidad estaba vinculada con su presencia en los medios y los pronósticos meteorológicos, Candela construyó su camino profesional en el ámbito de la estética y el maquillaje.
Jimena, la menor de las hijas de Fernando Confessore
Jimena es la tercera hija de la familia y tiene 24 años. Actualmente, estudia Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Si bien Fernando Confessore solía preservar los detalles de su vida privada, en ocasiones mostraba en sus redes sociales momentos compartidos con sus hijas y su pareja. Las fotografías familiares y los viajes a la costa permitían conocer una faceta más íntima del meteorólogo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario