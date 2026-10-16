Quiénes son Julieta, Candela y Jimena, las tres hijas de Fernando Confessore

Candela Confessore y su trabajo como maquilladora

Candela es la segunda hija del meteorólogo y se dedica al maquillaje profesional. Su trabajo está orientado especialmente a novias, quinceañeras y eventos sociales. Según la información difundida sobre su actividad, desarrolla su labor tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Pinamar, donde ofrece sus servicios para distintas ocasiones.

A diferencia de su padre, cuya popularidad estaba vinculada con su presencia en los medios y los pronósticos meteorológicos, Candela construyó su camino profesional en el ámbito de la estética y el maquillaje.

Jimena, la menor de las hijas de Fernando Confessore

Jimena es la tercera hija de la familia y tiene 24 años. Actualmente, estudia Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Si bien Fernando Confessore solía preservar los detalles de su vida privada, en ocasiones mostraba en sus redes sociales momentos compartidos con sus hijas y su pareja. Las fotografías familiares y los viajes a la costa permitían conocer una faceta más íntima del meteorólogo.